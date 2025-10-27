İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    Allahşükür Paşazadə Vatikana səfər edəcək, Papa ilə görüşəcək

    • 27 oktyabr, 2025
    • 10:42
    Allahşükür Paşazadə Vatikana səfər edəcək, Papa ilə görüşəcək
    Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin (QMİ) sədri Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə bu gün Vatikana səfər edəcək.

    Bu barədə "Report"a QMİ-dən məlumat verilib.

    Qeyd edilib ki, səfər Roma Katolik Kilsəsinin digər dinlərlə əlaqələrinin bünövrəsini formalaşdıran II Vatikan Şurasının əsas sənədi olan Nostra Aetatın 60-cı ildönümü münasibətilə təntənəli tədbirlərə dəvət əsasında baş tutacaq.

    İldönümü bütün dünyada sülhün, həmrəyliyin və qarşılıqlı hörmətin bir daha vurğulanıb möhkəmləndirilməsinə həsr olunmuş "Ümid İli" ilə üst-üstə düşür.

    Şeyxülislam A.Paşazadə oktyabr ayının 28-də Dinlərarası Dialoq Dikasteriyası Xristian Birliyinin Təşviqi Dikasteriyası ilə birgə Nostra Aetate sənədini təqdir etmək, eləcə də sülh və barışıq, dinlərarası dialoqun zəruri əhəmiyyətini bir daha təsdiqləmək üçün nəzərdə tutulmuş silsilə tədbirlərdə iştirak edəcək.

    Səfər çərçivəsində QMİ sədrinin Roma Papası XIV Leo, Vatikan rəsmiləri, müxtəlif dini konfessiyaların tanınmış din xadimləri, o cümlədən, müsəlman dünyasının tanınmış dini liderləri ilə görüşləri nəzərdə tutulur.

    Аллахшукюр Пашазаде встретится с Папой Римским в Ватикане
    Sheikhulislam Allahshukur Pashazada to visit Vatican for major event

