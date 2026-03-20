Аллахшукюр Пашазаде примет участие в похоронах Илии II
Внешняя политика
- 20 марта, 2026
- 09:39
Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде примет участие в церемонии похорон Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II.
Как сообщает Report, об этом Пашазаде заявил журналистам после праздничного намаза в мечети Тезепир.
Шейхульислам напомнил, что накануне побывал в посольстве Грузии, где выразил соболезнования по случаю кончины Илии II.
"Илия II был моим другом", - добавил глава УМК.
Отметим, что Илия II скончался в клинике на 94-м году жизни. В связи с его кончиной в Грузии объявлен траур. Он возглавлял Грузинскую православную церковь с 1977 года. При нем в Тбилиси был построен кафедральный собор Святой Троицы - крупнейший храм Грузии. Похороны патриарха состоятся 22 марта.
09:43
ВС России обстреляли Запорожье: есть погибшие и пострадавшиеДругие страны
09:42
Аль-Кааби оценил потери Катара от ударов по СПГ-объектам в $20 млрд в годДругие страны
09:39
09:34
Представительство ЕС поздравило Азербайджан с праздником НоврузВнешняя политика
09:29
Цена азербайджанской нефти приблизилась к $123Энергетика
09:28
В Нахчыване совершен праздничный намазРелигия
09:16
НПЗ в Кувейте подвергся повторной атаке беспилотниковДругие страны
09:13
Фото
В мечети Тезепир совершен праздничный намазРелигия
09:02