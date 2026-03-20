Аллахшукюр Пашазаде примет участие в похоронах Илии II

Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде примет участие в церемонии похорон Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II.

Как сообщает Report, об этом Пашазаде заявил журналистам после праздничного намаза в мечети Тезепир.

Шейхульислам напомнил, что накануне побывал в посольстве Грузии, где выразил соболезнования по случаю кончины Илии II.

"Илия II был моим другом", - добавил глава УМК.

Отметим, что Илия II скончался в клинике на 94-м году жизни. В связи с его кончиной в Грузии объявлен траур. Он возглавлял Грузинскую православную церковь с 1977 года. При нем в Тбилиси был построен кафедральный собор Святой Троицы - крупнейший храм Грузии. Похороны патриарха состоятся 22 марта.