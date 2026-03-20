İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı Ramazan Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı Ramazan Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Allahşükür Paşazadə II İliyanın dəfnində iştirak edəcək

    Xarici siyasət
    • 20 mart, 2026
    • 09:28
    Allahşükür Paşazadə II İliyanın dəfnində iştirak edəcək

    Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə Gürcüstanın Katolikos-Patriarxı II İliyanın dəfn mərasimində iştirak edəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bunu bayram namazından sonra jurnalistlərə açıqlamasında Allahşükür Paşazadə deyib.

    O bildirib ki, ötən gün Gürcüstan səfirliyində olub:

    "Orada başsağlığı verdim. II İliya mənim dostum olub. Ermənistan məsələsində o mənim yanımda olub. Allah ona rəhmət eləsin".

    Allahşükür Paşazadə
    Аллахшукюр Пашазаде примет участие в похоронах Илии II

    Son xəbərlər

    09:52

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (20.03.2026)

    Maliyyə
    09:46
    Foto

    İsmayıllıda qəzada xəsarət alanlardan biri ölüb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    09:38

    Avropa İttifaqının Nümayəndəliyi Azərbaycan xalqını Novruz bayramı münasibətilə təbrik edib

    Xarici siyasət
    09:37

    "Böyük Dəbilqə" turnirinin ilk günündə Azərbaycanın 4 idmançısı mübarizəyə start verir

    Fərdi
    09:35

    Şeyxülislam regionda baş verən gərginliklə bağlı tərəfləri dialoqa çağırıb

    Xarici siyasət
    09:28

    Allahşükür Paşazadə II İliyanın dəfnində iştirak edəcək

    Xarici siyasət
    09:25

    Azərbaycan neftinin qiyməti 123 dollara yaxınlaşıb

    Energetika
    09:22

    Küveytdəki neft emalı zavodu pilotsuz uçuş aparatlarının təkrar hücumuna məruz qalıb

    Digər ölkələr
    09:19
    Foto

    Naxçıvanda bayram namazı qılınıb

    Din
    Bütün Xəbər Lenti