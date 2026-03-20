Allahşükür Paşazadə II İliyanın dəfnində iştirak edəcək
Xarici siyasət
- 20 mart, 2026
- 09:28
Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə Gürcüstanın Katolikos-Patriarxı II İliyanın dəfn mərasimində iştirak edəcək.
"Report" xəbər verir ki, bunu bayram namazından sonra jurnalistlərə açıqlamasında Allahşükür Paşazadə deyib.
O bildirib ki, ötən gün Gürcüstan səfirliyində olub:
"Orada başsağlığı verdim. II İliya mənim dostum olub. Ermənistan məsələsində o mənim yanımda olub. Allah ona rəhmət eləsin".
