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Алим Байель: Казахстан полностью поддерживает председательство Азербайджана на СОР29

Алим Байель: Казахстан полностью поддерживает председательство Азербайджана на СОР29 Казахстан полностью поддерживает председательство Азербайджана на СОР29, и примет активное участие в этом важном мероприятии.
Внешняя политика
23 октября 2024 г. 19:56
Алим Байель: Казахстан полностью поддерживает председательство Азербайджана на СОР29

Казахстан полностью поддерживает председательство Азербайджана на СОР29, и примет активное участие в этом важном мероприятии.

Как передает Report об этом сказал посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель в рамках мероприятия, посвященного Дню республики Казахстан.

Он напомнил, что во время предстоящего саммита COP29 Казахстан, Азербайджан и Узбекистан планируют запустить новый проект по транспортировке зеленой энергии из Центральной Азии через Азербайджан в Европу.

Байель также подчеркнул, что Баку и Астана активно реализовывают проекты телекоммуникационного обеспечения.

"Объем грузов, перевозимых по Среднему коридору, растет. Скоро мы начнем прокладку волоконно-оптического кабеля по дну Каспийского моря – это важнейший сегмент цифрового телекоммуникационного коридора между Востоком и Западом", - сказал Байель.

Посол также выразил надежду на то, что отношения между Азербайджаном и Казахстаном будут и впредь расширяться и укрепляться. Доказательством развития отношений между Баку и Астаной служат регулярные визиты глав государств, заключил Алим Байель.

Фото: Самира Гасанова

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Версия на азербайджанском языке ФотоAlim Bayel: Qazaxıstan Azərbaycanın COP29-dakı sədrliyini tam dəstəkləyir

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