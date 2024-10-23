Алим Байель: Казахстан полностью поддерживает председательство Азербайджана на СОР29

Казахстан полностью поддерживает председательство Азербайджана на СОР29, и примет активное участие в этом важном мероприятии.

Казахстан полностью поддерживает председательство Азербайджана на СОР29, и примет активное участие в этом важном мероприятии.

Как передает Report об этом сказал посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель в рамках мероприятия, посвященного Дню республики Казахстан.

Он напомнил, что во время предстоящего саммита COP29 Казахстан, Азербайджан и Узбекистан планируют запустить новый проект по транспортировке зеленой энергии из Центральной Азии через Азербайджан в Европу.

Байель также подчеркнул, что Баку и Астана активно реализовывают проекты телекоммуникационного обеспечения.

"Объем грузов, перевозимых по Среднему коридору, растет. Скоро мы начнем прокладку волоконно-оптического кабеля по дну Каспийского моря – это важнейший сегмент цифрового телекоммуникационного коридора между Востоком и Западом", - сказал Байель.

Посол также выразил надежду на то, что отношения между Азербайджаном и Казахстаном будут и впредь расширяться и укрепляться. Доказательством развития отношений между Баку и Астаной служат регулярные визиты глав государств, заключил Алим Байель.



Фото: Самира Гасанова