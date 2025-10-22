Али Гусейнли награжден орденом Венгрии

Председатель азербайджано-венгерской межпарламентской группы дружбы Али Гусейнли был удостоен президентом Венгрии Тамашем Шуйоком ордена "Командорский крест со звездой за заслуги".

Как сообщает Report, награду Али Гусейнли вручил посол Венгрии в Азербайджане Тамаш Торма на мероприятии в Баку, посвященном Национальному дню Венгрии и годовщине Революции 1956 года.