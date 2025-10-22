Али Гусейнли награжден орденом Венгрии
Внешняя политика
- 22 октября, 2025
- 19:55
Председатель азербайджано-венгерской межпарламентской группы дружбы Али Гусейнли был удостоен президентом Венгрии Тамашем Шуйоком ордена "Командорский крест со звездой за заслуги".
Как сообщает Report, награду Али Гусейнли вручил посол Венгрии в Азербайджане Тамаш Торма на мероприятии в Баку, посвященном Национальному дню Венгрии и годовщине Революции 1956 года.
Последние новости
20:20
СМИ: Глава МИД Аргентины подал в отставкуДругие страны
20:13
В Венгрии обучаются более 1500 азербайджанских студентовВнешняя политика
20:09
В Баку проходит концертная программа по случаю Национального дня ВенгрииKультурная политика
19:55
Али Гусейнли награжден орденом ВенгрииВнешняя политика
19:55
Стратегический диалог между Венгрией и Азербайджаном запланирован на декабрьВнешняя политика
19:51
Лига Чемпионов: Объявлены стартовые составы команд "Атлетик" и "Карабах"Футбол
19:49
Посол Венгрии: Готовимся к очередной сессии стратегического диалога с АзербайджаномВнешняя политика
19:43
39-летний мужчина утонул в Мингячевирском водоканалеПроисшествия
19:43