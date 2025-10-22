İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Mərkəzi Bank İpək Yolu Forumu
    Əli Hüseynli Macarıstan Prezidenti tərəfindən ordenlə təltif olunub

    Xarici siyasət
    • 22 oktyabr, 2025
    • 19:48
    Əli Hüseynli Macarıstan Prezidenti tərəfindən ordenlə təltif olunub

    Azərbaycan-Macarıstan Parlamentlərarası Dosluq Qrupunun sədri Əli Hüseynli Macarıstan Prezidenti Tamaş Şuyok tərəfindən "Xidmətlərə görə ulduzlu komandor xaçı" ordeni ilə təltif olunub.

    "Report" xəbər verir ki, orden Əli Hüseynliyə Macarıstanın Azərbaycandakı səfiri Tamaş Torma tərəfindən Bakıda Macarıstanın Milli Günü və 1956-cı il inqilabının ildönümü münasibətilə keçirilən tədbirdə təqdim olunub.

    Али Гусейнли награжден орденом Венгрии

