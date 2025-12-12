Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет День памяти Гейдара Алиева
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет День памяти Гейдара Алиева

    Али Асадов: Транспортные коридоры через Каспий создают новые перспективы для торговли в регионе

    Внешняя политика
    • 12 декабря, 2025
    • 11:28
    Али Асадов: Транспортные коридоры через Каспий создают новые перспективы для торговли в регионе

    Успешное функционирование важных транспортных артерий, проходящих через Каспийское море, затрагивает интересы всех стран региона и открывает новые перспективы для наращивания торгово-экономических связей.

    Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Азербайджана Али Асадов, выступая в Ашхабаде на Международном форуме мира и доверия, посвященном 30-й годовщине постоянного нейтралитета Туркменистана.

    По его словам, Каспийское море является объединяющим фактором и играет важную роль в экономической жизни наших государств.

    "Сохранение Каспийского моря в качестве зоны мира, благополучия, стабильности и безопасности позволяет и далее расширять торгово-экономические и культурные связи, а также создавать необходимые условия для развития бизнеса и туризма. Через Каспийское море проходят важные транспортные артерии, успешное функционирование которых затрагивает интересы всех стран региона и открывает новые перспективы для наращивания торгово-экономических связей", - отметил он.

    Али Асадов Каспийское море каспий Туркменистан
    Baş nazir: Xəzərdən keçən nəqliyyat arteriyaları regionda ticarət üçün yeni perspektivlər açır
    Elvis

    Последние новости

    11:47
    Видео

    В Ходжавенде модернизируется электросеть

    Энергетика
    11:47
    Фото

    День памяти Гейдара Алиева отмечен рядом мероприятий в Грузии

    В регионе
    11:37

    Мирзиёев: Узбекистан намерен объявить 2027 год "Годом превентивной дипломатии"

    В регионе
    11:32

    Первое заседание парламента Кыргызстана состоится на следующей неделе

    В регионе
    11:29

    Арзу Алиева сделала публикацию в связи с Днем памяти Гейдара Алиева

    Внутренняя политика
    11:28

    Али Асадов: Транспортные коридоры через Каспий создают новые перспективы для торговли в регионе

    Внешняя политика
    11:22

    Премьер: Баку поддерживает инициативу Туркменистана об открытии Университета по нейтралитету

    Внешняя политика
    11:17
    Фото

    Посольство Азербайджана в Китае провело мероприятие в связи с Днем памяти Гейдара Алиева

    Внешняя политика
    11:17

    ЕАБР: Азербайджан - в тройке крупнейших получателей ПИИ из стран евразийского региона

    Финансы
    Лента новостей