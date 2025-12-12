WUF13 Büdcə zərfi Heydər Əliyevin anım günü
    Baş nazir: Xəzərdən keçən nəqliyyat arteriyaları regionda ticarət üçün yeni perspektivlər açır

    Xarici siyasət
    12 dekabr, 2025
    • 11:16
    Baş nazir: Xəzərdən keçən nəqliyyat arteriyaları regionda ticarət üçün yeni perspektivlər açır
    Əli Əsədov

    Xəzər dənizi üzərindən keçən vacib nəqliyyat arteriyaları region ölkələrinin maraqlarını əhatə edir və ticarət-iqtisadi əlaqələrin genişləndirilməsi üçün yeni perspektivlər açır.

    "Report"un məlumatına görə, bunu Azərbaycanın Baş naziri Əli Əsədov Aşğabadda Türkmənistanın neytrallığının 30 illiyinə həsr edilən "Beynəlxalq sülh və təhlükəsizlik" forumunda çıxışı zamanı deyib.

    "Şübhəsiz ki, Xəzər dənizi dövlətlərimizi birləşdirən və ölkələrimizin iqtisadi həyatında mühüm rol oynayan amildir. Xəzərin sülh, rifah, sabitlik və təhlükəsizlik zonası kimi qorunub saxlanılması ticarət-iqtisadi və mədəni əlaqələrin daha da genişlənməsinə, biznes və turizmin inkişafı üçün zəruri şəraitin yaradılmasına imkan yaradır", - o deyib.

    Azərbaycan Türkmənistan Əli Əsədov Xəzər dənizi
