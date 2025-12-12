Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет День памяти Гейдара Алиева
    Объявлена численность населения Азербайджана

    Социальная защита
    • 12 декабря, 2025
    • 13:10
    Объявлена численность населения Азербайджана

    Численность населения Азербайджана с начала 2025 года увеличилась на 32 109 человек или на 0,3% и на 1 ноября 2025 года достигла 10 млн 256,998 тыс. человек.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.

    Согласно статданным, 54,4% населения страны составляют городские жители, 45,6% - сельские.

    Мужчины составляют 49,8% граждан страны, а женщины - 50,2%.

    Azərbaycan əhalisinin sayı açıqlanıb
    Azerbaijan's population exceeds 10 million as of November 2025
    Лента новостей