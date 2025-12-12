Объявлена численность населения Азербайджана
Численность населения Азербайджана с начала 2025 года увеличилась на 32 109 человек или на 0,3% и на 1 ноября 2025 года достигла 10 млн 256,998 тыс. человек.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.
Согласно статданным, 54,4% населения страны составляют городские жители, 45,6% - сельские.
Мужчины составляют 49,8% граждан страны, а женщины - 50,2%.
