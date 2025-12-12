WUF13 Büdcə zərfi Heydər Əliyevin anım günü
    Azərbaycan əhalisinin sayı açıqlanıb

    Sosial müdafiə
    • 12 dekabr, 2025
    • 13:00
    Azərbaycan əhalisinin sayı açıqlanıb

    Azərbaycan əhalisinin sayı ilin əvvəlindən 32 109 nəfər və ya 0,3 faiz artaraq 2025-ci il noyabr ayının 1-i vəziyyətinə 10 milyon 256 min 998 nəfərə çatıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Statistika Komitəsi məlumat yayıb.

    Ölkə əhalisinin 54,4 faizini şəhər, 45,6 faizini kənd sakinləri, 49,8 faizini kişilər, 50,2 faizini isə qadınlar təşkil edir.

    Объявлена численность населения Азербайджана
    Azerbaijan's population exceeds 10 million as of November 2025

