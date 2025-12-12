Аграрный сектор в Азербайджане вырос на 1%
АПК
12 декабря, 2025
- 13:11
В Азербайджане в январе-ноябре этого года произведено сельскохозяйственной продукции на сумму 13 млрд 402,1 млн манатов, что на 1,1 % больше, чем за тот же период прошлого года.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.
За последний год стоимость произведенной в стране растениеводческой продукции увеличилась на 1,9% до 6 млрд 633,4 млн манатов, а стоимость животноводческой продукции выросла на 0,4% и составила 6 млрд 768,7 млн манатов.
