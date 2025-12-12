Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет День памяти Гейдара Алиева
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет День памяти Гейдара Алиева

    Аграрный сектор в Азербайджане вырос на 1%

    АПК
    • 12 декабря, 2025
    • 13:11
    Аграрный сектор в Азербайджане вырос на 1%

    В Азербайджане в январе-ноябре этого года произведено сельскохозяйственной продукции на сумму 13 млрд 402,1 млн манатов, что на 1,1 % больше, чем за тот же период прошлого года.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.

    За последний год стоимость произведенной в стране растениеводческой продукции увеличилась на 1,9% до 6 млрд 633,4 млн манатов, а стоимость животноводческой продукции выросла на 0,4% и составила 6 млрд 768,7 млн манатов.

    Госкомстат статистика аграрный сектор
    Azərbaycanda aqrar sektor 1 % böyüyüb
    Azerbaijan's agricultural sector grows 1%
    Elvis

    Последние новости

    14:14
    Фото

    Али Асадов почтил память Гейдара Алиева в Туркменистане

    Внешняя политика
    14:13

    Встреча Зеленского и президента Польши может состояться уже до конца года

    Другие страны
    14:10

    Экспорт газа по ЮКТМ за 10 месяцев увеличился почти на 2%

    Энергетика
    14:08
    Фото

    Сотрудники прокуратуры посетили Аллею почетного захоронения

    Внутренняя политика
    14:04

    Турция открыла в Азербайджане филиал оборонной компании

    Армия
    14:02
    Видео

    В Калифорнии в жилом доме взорвался газ, есть пострадавшие

    Другие страны
    14:02
    Фото

    В Киеве прошло мероприятие в связи с днем памяти Гейдара Алиева

    Другие страны
    13:55

    ЦАХАЛ нанес авиаудар по тренировочной базе "Хезболлы" на юге Ливана

    Другие страны
    13:52

    Апелляционный суд отклонил жалобу обвиняемого в контрабанде таможенного чиновника

    Происшествия
    Лента новостей