Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет День памяти Гейдара Алиева
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет День памяти Гейдара Алиева

    В Таиланде могут назначить всеобщие выборы на 8 февраля

    Другие страны
    • 12 декабря, 2025
    • 13:09
    В Таиланде могут назначить всеобщие выборы на 8 февраля

    В ЦИК Таиланда после решения властей распустить парламент заявили о готовности провести всеобщие выборы уже 8 феврале.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на The Nation.

    "Думаю, к понедельнику или вторнику ситуация прояснится. ЦИК составил график выборов, и мы готовы провести голосование", - заявил глава комиссии Наронг Кланварин, добавив, что датой выборов может стать 8 февраля.

    Кланварин отметил, что ЦИК постоянно следит за ситуацией на границе между Таиландом и Камбоджей. По его словам, в комиссии не считают, что возобновившийся конфликт может помешать проведению выборов.

    Отмечается, что выборы должны состояться в течение 45-60 дней после утверждения королевской властью, в течение этого периода премьер-министр Таиланда Анутин Чарнвиракул возглавит временное правительство с ограниченными полномочиями.

    Напомним, что король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама X) одобрил указ о роспуске Палаты представителей Национальной ассамблеи страны.

    Таиланд парламент выборы Камбоджа
    Elvis

    Последние новости

    13:20

    Мехрибан Алиева поделилась публикацией о посещении могилы Гейдара Алиева

    Внутренняя политика
    13:14

    За 10 месяцев в Азербайджане зарегистрировано почти 50 тыс. смертей

    Происшествия
    13:12

    Завтра в Баку и на Абшероне ожидается до 13 градусов тепла

    Экология
    13:11

    Аграрный сектор в Азербайджане вырос на 1%

    АПК
    13:10

    Объявлена численность населения Азербайджана

    Социальная защита
    13:09

    В Таиланде могут назначить всеобщие выборы на 8 февраля

    Другие страны
    13:08

    Доходы населения Азербайджана выросли на 8%

    Финансы
    13:06
    Фото

    В Гусаре прошла конференция о роли Гейдара Алиева в сохранении национально-духовных ценностей

    Внутренняя политика
    13:06
    Фото

    В Казахстане почтили память общенационального лидера Азербайджана

    Внешняя политика
    Лента новостей