В Таиланде могут назначить всеобщие выборы на 8 февраля

В ЦИК Таиланда после решения властей распустить парламент заявили о готовности провести всеобщие выборы уже 8 феврале.

Об этом сообщает Report со ссылкой на The Nation.

"Думаю, к понедельнику или вторнику ситуация прояснится. ЦИК составил график выборов, и мы готовы провести голосование", - заявил глава комиссии Наронг Кланварин, добавив, что датой выборов может стать 8 февраля.

Кланварин отметил, что ЦИК постоянно следит за ситуацией на границе между Таиландом и Камбоджей. По его словам, в комиссии не считают, что возобновившийся конфликт может помешать проведению выборов.

Отмечается, что выборы должны состояться в течение 45-60 дней после утверждения королевской властью, в течение этого периода премьер-министр Таиланда Анутин Чарнвиракул возглавит временное правительство с ограниченными полномочиями.

Напомним, что король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама X) одобрил указ о роспуске Палаты представителей Национальной ассамблеи страны.