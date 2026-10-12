Али Асадов поздравил Эль-Мансури с назначением главой правительства Марокко
- 12 октября, 2026
- 19:10
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Премьер-министр Азербайджана Али Асадов поздравил Фатиму Эззахра Эль-Мансури с назначением на пост главы правительства Марокко.
Как передает Report, об этом сообщило посольство Азербайджана в Марокко в социальной сети X.
"В своем послании он пожелал ей успехов в исполнении возложенных на нее обязанностей и подчеркнул важность дальнейшего развития дружественных отношений и партнерства между Азербайджаном и Марокко в интересах двух стран и их народов", - говорится в сообщении.
S.E. M. Ali Asadov, Premier ministre de la République d’Azerbaïdjan, a adressé ses félicitations à S.E. Mme Fatima Ezzahra El Mansouri à l’occasion de sa nomination au poste de Cheffe du Gouvernement du Royaume du Maroc. https://t.co/H2v5KUiqOk— AzEmbassyMorocco (@AzEmbassyRabat) October 12, 2026