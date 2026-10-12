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    Али Асадов поздравил Эль-Мансури с назначением главой правительства Марокко

    Внешняя политика
    • 12 октября, 2026
    • 19:10
    Али Асадов поздравил Эль-Мансури с назначением главой правительства Марокко

    Премьер-министр Азербайджана Али Асадов поздравил Фатиму Эззахра Эль-Мансури с назначением на пост главы правительства Марокко.

    Как передает Report, об этом сообщило посольство Азербайджана в Марокко в социальной сети X.

    "В своем послании он пожелал ей успехов в исполнении возложенных на нее обязанностей и подчеркнул важность дальнейшего развития дружественных отношений и партнерства между Азербайджаном и Марокко в интересах двух стран и их народов", - говорится в сообщении.

    Али Асадов Фатима Эззахра Эль-Мансури Азербайджано-мароканские отошения
    Əli Əsədov Mərakeşin hökumət başçısı təyin olunması münasibətilə Fatimə Əl-Mənsurini təbrik edib
    Ali Asadov sends congratulations to Morocco's first female head of government
    44 - Tezliklə
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