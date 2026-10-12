Əli Əsədov Mərakeşin hökumət başçısı təyin olunması münasibətilə Fatimə Əl-Mənsurini təbrik edib
- 12 oktyabr, 2026
- 19:19
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Azərbaycanın Baş naziri Əli Əsədov Mərakeşin hökumət başçısı postuna təyin olunması münasibətilə Fatimə Əzzəhra Əl-Mənsurini təbrik edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Mərakeşdəki səfirliyi "X" sosial şəbəkəsində məlumat yayıb.
"O, məktubda ona həvalə edilmiş vəzifələrin icrasında uğurlar arzulayıb və iki ölkənin, onların xalqlarının maraqları naminə Azərbaycan ilə Mərakeş arasında dostluq münasibətlərinin və tərəfdaşlığın daha da inkişaf etdirilməsinin vacibliyini vurğulayıb", - məlumatda qeyd olunub.
Xatırladaq ki, Mərakeş Kralı VI Məhəmməd 50 yaşlı Fatimə əl-Mənsurini hökumət başçısı təyin edib. O, krallıq tarixində bu vəzifəni tutan ilk qadın olub.
S.E. M. Ali Asadov, Premier ministre de la République d’Azerbaïdjan, a adressé ses félicitations à S.E. Mme Fatima Ezzahra El Mansouri à l’occasion de sa nomination au poste de Cheffe du Gouvernement du Royaume du Maroc. https://t.co/H2v5KUiqOk— AzEmbassyMorocco (@AzEmbassyRabat) October 12, 2026