    Али Асадов обсудил с вице-премьером Беларуси развитие двусторонних связей

    Внешняя политика
    • 28 октября, 2025
    • 14:16
    Али Асадов обсудил с вице-премьером Беларуси развитие двусторонних связей

    Глава правительства Азербайджана Али Асадов принял вице-премьера Беларуси Наталью Петкевич, прибывшую в Баку для участия в заседании межправкомиссии по экономическому сотрудничеству.

    Как сообщили Report в Кабмине Азербайджана, в ходе встречи стороны выразили удовлетворение всесторонним развитием двусторонних отношений, подчеркнули активный диалог и совместные усилия лидеров двух стран в этом прогрессе.

    Особое внимание уделено значению 15-го заседания межправительственной комиссии в Баку, где обсуждались новые направления взаимодействия.

    Стороны также рассмотрели перспективы дальнейшего расширения взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах - торгово-экономической, промышленной, аграрной, гуманитарной и других областях.

