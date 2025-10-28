İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    Əli Əsədov Belarusun Baş nazirinin müavini ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    • 28 oktyabr, 2025
    • 14:06
    Əli Əsədov Belarusun Baş nazirinin müavini ilə görüşüb

    Azərbaycanın Baş naziri Əli Əsədov Belarusun Baş nazirinin müavini, iki ölkə arasında iqtisadi əməkdaşlıq üzrə Birgə hökumətlərarası komissiyanın həmsədri Natalya Petkeviçlə görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Nazirlər Kabineti məlumat yayıb.

    Görüşdə Azərbaycan-Belarus dövlətlərarası münasibətlərinin hərtərəfli inkişafından məmnunluq ifadə olunub, iki ölkənin prezidentlərinin fəal dialoqunun və birgə səylərinin bu inkişafı təmin edən əsas faktor olduğu bildirilib.

    Azərbaycanla Belarus arasında iqtisadi əməkdaşlıq üzrə Birgə hökumətlərarası komissiyanın Bakıda keçirilmiş 15-ci iclasının əhəmiyyəti vurğulanıb.

    Görüşdə iki ölkə arasında müxtəlif istiqamətlərdə, o cümlədən ticarət-iqtisadi, sənaye kooperasiyası, aqrar, humanitar və digər sahələrdə qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsi perspektivləri müzakirə olunub.

    Əli Əsədov Natalya Petkeviç Azərbaycan Belarus

