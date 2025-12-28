İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    İngiltərə klubu 111 il sonra rekordunu təkrarlayıb

    Futbol
    • 28 dekabr, 2025
    • 10:38
    İngiltərə klubu 111 il sonra rekordunu təkrarlayıb

    İngiltərənin "Aston Villa" komandası 1914-cü ildən bəri ilk dəfə ardıcıl 11 oyunda qələbə qazanaraq klub rekordunu təkrarlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, Birmingem təmsilçisi bu uğura ötən gün Premyer Liqanın XVIII turunda səfərdə "Çelsi"yə qalib (2:1) gəlməklə imza atıb.

    Kollektiv sonuncu dəfə 111 il əvvəl ardıcıl 11 qələbəni sıralayıb.

    Baş məşqçi Unay Emerinin rəhbərlik etdiyi kollektiv ölkə çempionatında səkkiz, Avropa Liqasında isə üç qələbə qazanıb.

    "Aston Villa" Premyer Liqanın turnir cədvəlində 39 xalla üçüncü yerdədir.

    "Aston Villa" rekord İngiltərə Premyer Liqası
