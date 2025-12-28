İngiltərə klubu 111 il sonra rekordunu təkrarlayıb
Futbol
- 28 dekabr, 2025
- 10:38
İngiltərənin "Aston Villa" komandası 1914-cü ildən bəri ilk dəfə ardıcıl 11 oyunda qələbə qazanaraq klub rekordunu təkrarlayıb.
"Report" xəbər verir ki, Birmingem təmsilçisi bu uğura ötən gün Premyer Liqanın XVIII turunda səfərdə "Çelsi"yə qalib (2:1) gəlməklə imza atıb.
Kollektiv sonuncu dəfə 111 il əvvəl ardıcıl 11 qələbəni sıralayıb.
Baş məşqçi Unay Emerinin rəhbərlik etdiyi kollektiv ölkə çempionatında səkkiz, Avropa Liqasında isə üç qələbə qazanıb.
"Aston Villa" Premyer Liqanın turnir cədvəlində 39 xalla üçüncü yerdədir.
Son xəbərlər
11:20
İranla Qətərin XİN başçıları Fələstin və Yəməndəki vəziyyəti müzakirə edbilərRegion
11:02
Rusiyanın Kiyevə hücumu nəticəsində iki nəfər ölüb, onlarla insan xəsarət alıbDigər ölkələr
10:38
İngiltərə klubu 111 il sonra rekordunu təkrarlayıbFutbol
10:33
Tokioda qəfəsdən qaçan canavar tutulub - YENİLƏNİBDigər ölkələr
10:29
Foto
Video
Ölkəyə qanunsuz gətirilən külli miqdarda siqaretin realizə edilməsinin qarşısı alınıbHadisə
10:24
Braziliyada yol qəzasında 11 nəfər ölübDigər ölkələr
10:00
Foto
AHİK uşaqlar üçün bayram şənlikləri təşkil edibDaxili siyasət
09:55
Mərkəzi Afrika Respublikasında ümumi seçkilər başlayıbDigər ölkələr
09:43