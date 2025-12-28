"Астон Вилла" повторила клубный рекорд 111-летней давности

Выступающая в английской Премьер-лиге (АПЛ) "Астон Вилла" повторила клубный рекорд, одержав 11 побед подряд впервые с 1914 года.

Как сообщает Report, бирмингемский клуб добился этого успеха после победы над "Челси" (2:1) в гостевом матче 18-го тура АПЛ.

Коллектив последний раз одерживал 11 побед подряд 111 лет назад.

Команда под руководством главного тренера Унаи Эмери одержала восемь побед в чемпионате страны и три в Лиге Европы. Клуб находится на третьем месте в турнирной таблице Премьер-лиги с 39 очками.