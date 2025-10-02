Ален Берсе: Мир между Баку и Ереваном важный элемент стабильности на Кавказе

Нормализация отношений между Азербайджаном и Арменией является важным элементом стабильности на Южном Кавказе.

Как передает европейское бюро Report, об этом азербайджанским журналистам в Копенгагене заявил генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе.

"Установление мира на Южном Кавказе - это действительно важный шаг, достигнутый между Арменией и Азербайджаном. Этот шаг позволяет добиться спокойствия, стабильности на Южном Кавказе, и это единственный способ создать позитивные перспективы для населения всего региона", - сказал он.

Берсе также подчеркнул, что он посетил все три страны Южного Кавказа в качестве генерального секретаря организации.

"Я регулярно контактирую с различными сторонами на Южном Кавказе, поскольку этот регион чрезвычайно важен для Совета Европы и для всего европейского континента", - добавил он.

Он также прокомментировал встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на полях 80-ой Генассамблеи ООН в Нью-Йорке: "Мы работаем вместе. Встреча в Нью-Йорке прошла хорошо. Это была интересная встреча и обмен информацией".