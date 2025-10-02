Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя
    Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя

    Ален Берсе: Мир между Баку и Ереваном важный элемент стабильности на Кавказе

    Внешняя политика
    • 02 октября, 2025
    • 17:28
    Ален Берсе: Мир между Баку и Ереваном важный элемент стабильности на Кавказе

    Нормализация отношений между Азербайджаном и Арменией является важным элементом стабильности на Южном Кавказе.

    Как передает европейское бюро Report, об этом азербайджанским журналистам в Копенгагене заявил генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе.

    "Установление мира на Южном Кавказе - это действительно важный шаг, достигнутый между Арменией и Азербайджаном. Этот шаг позволяет добиться спокойствия, стабильности на Южном Кавказе, и это единственный способ создать позитивные перспективы для населения всего региона", - сказал он.

    Берсе также подчеркнул, что он посетил все три страны Южного Кавказа в качестве генерального секретаря организации.

    "Я регулярно контактирую с различными сторонами на Южном Кавказе, поскольку этот регион чрезвычайно важен для Совета Европы и для всего европейского континента", - добавил он.

    Он также прокомментировал встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на полях 80-ой Генассамблеи ООН в Нью-Йорке: "Мы работаем вместе. Встреча в Нью-Йорке прошла хорошо. Это была интересная встреча и обмен информацией".

    Ален Берсе Азербайджан Армения Южный Кавказ
    Alen Berse: Bakı ilə İrəvan arasında sülh Qafqazda sabitliyin mühüm elementidir

    Последние новости

    17:42

    Турция ввела санкции против физических и юридических лиц Ирана

    В регионе
    17:42
    Фото

    SOCAR и Uniper SE обсудили возможность приобретения дополнительных объемов газа

    Энергетика
    17:38

    Менеджер по стране: ВБ оценивает геотермальный потенциал Азербайджана - ЭКСКЛЮЗИВ

    Энергетика
    17:36
    Фото

    Президент Азербайджана встретился с премьер-министром Нидерландов в Копенгагене

    Внешняя политика
    17:36
    Фото

    Ильхам Алиев встретился с президентом Украины в Копенгагене

    Внешняя политика
    17:28

    Ален Берсе: Мир между Баку и Ереваном важный элемент стабильности на Кавказе

    Внешняя политика
    17:28
    Фото

    В "Ичеришехер" открылся Музей миниатюрного искусства Азербайджана

    Искусство
    17:23
    Фото

    В Баку сдана в эксплуатацию реконструированная Фондом Гейдара Алиева школа

    Наука и образование
    17:23

    Президент Монтенегро приветствовал парафирование мирного договора между Баку и Ереваном

    В регионе
    Лента новостей