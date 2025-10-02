Alen Berse: Bakı ilə İrəvan arasında sülh Qafqazda sabitliyin mühüm elementidir
Xarici siyasət
- 02 oktyabr, 2025
- 17:31
Azərbaycanla Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşması Cənubi Qafqazda sabitliyin mühüm elementidir.
"Report"un Avropa bürosunun məlumatına görə, bunu Avropa Şurasının baş katibi Alen Berse Kopenhagendə azərbaycanlı jurnalistlərə açıqlamasında deyib.
Xəbər yenilənir...
