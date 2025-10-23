Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Центробанк форум "Шелковый путь"
    Послы стран-членов НАТО посетят Азербайджан - ЭКСКЛЮЗИВ

    Внешняя политика
    • 23 октября, 2025
    • 10:07
    Азербайджан посетит делегация в составе послов 15 стран-членов НАТО.

    Как сообщает Report со ссылкой на дипломатический источник, делегация посетит Азербайджан 6-7 ноября.

    Напомним, что в начале сентября аккредитованные при НАТО иностранные послы посетили Армению. В рамках визита они встретились с президентом, премьер-министром и министром обороны Армении. В ходе встреч обсуждались вопросы, касающиеся региональной безопасности, демократической стабильности и партнерства между Арменией и НАТО.

    иностранные послы Азербайджан визит НАТО
    NATO-ya üzv ölkələrin səfirləri Azərbaycana səfər edəcək - EKSKLÜZİV
    NATO-accredited ambassadors to visit Azerbaijan in early November - EXCLUSIVE

