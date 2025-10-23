Послы стран-членов НАТО посетят Азербайджан - ЭКСКЛЮЗИВ
Внешняя политика
- 23 октября, 2025
- 10:07
Азербайджан посетит делегация в составе послов 15 стран-членов НАТО.
Как сообщает Report со ссылкой на дипломатический источник, делегация посетит Азербайджан 6-7 ноября.
Напомним, что в начале сентября аккредитованные при НАТО иностранные послы посетили Армению. В рамках визита они встретились с президентом, премьер-министром и министром обороны Армении. В ходе встреч обсуждались вопросы, касающиеся региональной безопасности, демократической стабильности и партнерства между Арменией и НАТО.
Последние новости
10:34
Председатель сената Пакистана совершит визит в Азербайджан - ЭКСКЛЮЗИВВнешняя политика
10:34
Активы ГНФАР превысили $70 млрдФинансы
10:34
В Джалилабаде опрокинулся автомобиль: пострадали пять человекПроисшествия
10:23
В Азербайджане завтра будут произведены все соцвыплатыСоциальная защита
10:23
ЕС утвердил 19-й пакет санкций в отношении РоссииДругие страны
10:21
Госфонд социальной защиты: Изменения в порядке уплаты социальных взносов обсуждаютсяСоциальная защита
10:12
В Казахстане в результате ДТП погибли 12 человекВ регионе
10:07
Послы стран-членов НАТО посетят Азербайджан - ЭКСКЛЮЗИВВнешняя политика
10:05
Фото