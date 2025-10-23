Послы стран-членов НАТО посетят Азербайджан - ЭКСКЛЮЗИВ

Азербайджан посетит делегация в составе послов 15 стран-членов НАТО.

Как сообщает Report со ссылкой на дипломатический источник, делегация посетит Азербайджан 6-7 ноября.

Напомним, что в начале сентября аккредитованные при НАТО иностранные послы посетили Армению. В рамках визита они встретились с президентом, премьер-министром и министром обороны Армении. В ходе встреч обсуждались вопросы, касающиеся региональной безопасности, демократической стабильности и партнерства между Арменией и НАТО.