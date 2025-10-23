Ambassadors of NATO member states to visit Azerbaijan in early November - EXCLUSIVE
23 October, 2025
- 10:04
A delegation of ambassadors from 15 NATO member states will visit Azerbaijan on November 6–7, Report has learned from diplomatic sources.
The visit follows a similar trip made by NATO-accredited ambassadors to Armenia in early September, during which they met with the country's president, prime minister, and defense minister to discuss Armenia–NATO partnership, regional security, and democratic resilience.
