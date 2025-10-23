Ilham Aliyev Path to Victory UEFA Champions League Central Bank Silk Road Forum
    Ilham Aliyev Path to Victory UEFA Champions League Central Bank Silk Road Forum

    Ambassadors of NATO member states to visit Azerbaijan in early November - EXCLUSIVE

    Foreign policy
    • 23 October, 2025
    • 10:04
    Ambassadors of NATO member states to visit Azerbaijan in early November - EXCLUSIVE

    A delegation of ambassadors from 15 NATO member states will visit Azerbaijan on November 6–7, Report has learned from diplomatic sources.

    The visit follows a similar trip made by NATO-accredited ambassadors to Armenia in early September, during which they met with the country's president, prime minister, and defense minister to discuss Armenia–NATO partnership, regional security, and democratic resilience.

    NATO-accredited ambassadors Azerbaijan
    NATO-ya üzv ölkələrin səfirləri Azərbaycana səfər edəcək - EKSKLÜZİV
    Послы стран-членов НАТО посетят Азербайджан - ЭКСКЛЮЗИВ

    Latest News

    11:35

    Portuguese traveler: Revival of life in Azerbaijan's Karabakh is impressive

    Karabakh
    11:29

    German traveler impressed by rapid transformations in Karabakh

    Karabakh
    11:28

    SOFAZ purchased nearly 4 tons of gold in 3Q2025

    Finance
    11:23

    President of Azerbaijan Ilham Aliyev congratulates Prime Minister of Hungary

    Foreign policy
    11:08

    SOFAZ's assets surpass $70 billion

    Finance
    11:02

    Pakistani Senate chairman to visit Azerbaijan on October 29 - EXCLUSIVE

    Foreign policy
    10:55
    Photo

    International travelers visit Yukhari Govhar Agha Mosque in Shusha

    Karabakh
    10:38

    12 killed in road accident in Kazakhstan

    Region
    10:18
    Photo

    International travelers visit cultural monuments in Shusha

    Karabakh
    All News Feed