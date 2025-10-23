NATO-ya üzv ölkələrin səfirləri Azərbaycana səfər edəcək - EKSKLÜZİV
Xarici siyasət
- 23 oktyabr, 2025
- 09:54
NATO-ya üzv ölkələrin 15-nin səfirlərindən ibarət heyət Azərbaycana səfər edəcək.
"Report"un diplomatik mənbədən əldə etdiyi məlumata görə, heyət Azərbaycanda noyabrın 6-7-də səfərdə olacaq.
Xatırladaq ki, sentyabrın əvvəlində NATO-da akkreditə olunmuş xarici ölkələrin səfirləri Ermənistanda səfərdə olublar. Bu səfər çərçivəsində onlar Ermənistan prezidenti, baş naziri və müdafiə naziri kimi rəsmilərlə görüşərək Ermənistan–NATO tərəfdaşlığı, regional təhlükəsizlik və demokratik dayanıqlılıq məsələlərini müzakirə ediblər.
