    Айхан Гаджизаде встретился с дипломатами стран-участников и наблюдателей ОТГ

    Внешняя политика
    • 22 октября, 2025
    • 11:45
    Руководитель Управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде встретился с дипломатами стран-членов и наблюдателей Организации тюркских государств (ОТГ) в рамках программы "Исследования Каспийского бассейна" Университета ADA.

    Как сообщает Report, об этом Гаджизаде написал в соцсети X.

    Он отметил, что в ходе встречи состоялись интерактивные обсуждения приоритетов внешней политики Азербайджана, а также вопросов формирования политики и геополитики в Каспийском регионе.

    Ayxan Hacızadə TDT-yə üzv və müşahidəçi ölkələrin diplomatları ilə görüşüb
    Azerbaijani MFA spokesman meets diplomats from Turkic states

