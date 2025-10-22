Айхан Гаджизаде встретился с дипломатами стран-участников и наблюдателей ОТГ
- 22 октября, 2025
- 11:45
Руководитель Управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде встретился с дипломатами стран-членов и наблюдателей Организации тюркских государств (ОТГ) в рамках программы "Исследования Каспийского бассейна" Университета ADA.
Как сообщает Report, об этом Гаджизаде написал в соцсети X.
Он отметил, что в ходе встречи состоялись интерактивные обсуждения приоритетов внешней политики Азербайджана, а также вопросов формирования политики и геополитики в Каспийском регионе.
Delighted to meet with foreign diplomats from the member and observer countries of the @Turkic_States within the Caspian Basin Studies Program of @ADAUniversity.— Aykhan Hajizada (@Aykhanh) October 22, 2025
Had an interactive discussion about the foreign policy priorities of #Azerbaijan, policymaking and geopolitics in… pic.twitter.com/LjvANgxdu0