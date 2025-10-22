Ayxan Hacızadə TDT-yə üzv və müşahidəçi ölkələrin diplomatları ilə görüşüb
Xarici siyasət
- 22 oktyabr, 2025
- 11:27
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidməti idarəsinin rəisi Ayxan Hacızadə ADA Universitetinin "Xəzər Hövzəsi Araşdırmaları" proqramı çərçivəsində Türk Dövlətləri Təşkilatının (TDT) üzv və müşahidəçi ölkələrinin xarici diplomatları ilə görüşüb.
"Report" xəbər verir ki, o, bu barədə "X" hesabında yazıb.
A.Hacızadə görüş zamanı Azərbaycanın xarici siyasət prioritetləri, geosiyasi mövzularda interaktiv müzakirə apardıqlarını bildirib.
Delighted to meet with foreign diplomats from the member and observer countries of the @Turkic_States within the Caspian Basin Studies Program of @ADAUniversity.— Aykhan Hajizada (@Aykhanh) October 22, 2025
Had an interactive discussion about the foreign policy priorities of #Azerbaijan, policymaking and geopolitics in… pic.twitter.com/LjvANgxdu0
