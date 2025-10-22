İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Mərkəzi Bank
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Mərkəzi Bank

    Ayxan Hacızadə TDT-yə üzv və müşahidəçi ölkələrin diplomatları ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    • 22 oktyabr, 2025
    • 11:27
    Ayxan Hacızadə TDT-yə üzv və müşahidəçi ölkələrin diplomatları ilə görüşüb

    Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidməti idarəsinin rəisi Ayxan Hacızadə ADA Universitetinin "Xəzər Hövzəsi Araşdırmaları" proqramı çərçivəsində Türk Dövlətləri Təşkilatının (TDT) üzv və müşahidəçi ölkələrinin xarici diplomatları ilə görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, o, bu barədə "X" hesabında yazıb.

    A.Hacızadə görüş zamanı Azərbaycanın xarici siyasət prioritetləri, geosiyasi mövzularda interaktiv müzakirə apardıqlarını bildirib.

    Ayxan Hacızadə Türk Dövlətləri Təşkilatı Xarici İşlər Nazirliyi Azərbaycan
    Айхан Гаджизаде встретился с дипломатами стран-участников и наблюдателей ОТГ
    Azerbaijani MFA spokesman meets diplomats from Turkic states

    Son xəbərlər

    12:44

    Rusiya ABŞ ilə 25 il əvvəl imzaladığı sazişi ləğv edib

    Region
    12:43

    "Neftçi" AFFA İntizam Komitəsinin qərarından apellyasiya şikayəti verməyəcək

    Futbol
    12:43

    Azər Bayramov: "Son 20 ildə Azərbaycanın icmal büdcəsi 17 dəfədən çox böyüyüb"

    Maliyyə
    12:40

    Azərbaycan Latviya, Estoniya və Finlandiya ilə əməkdaşlığın əsas istiqamətlərini açıqlayıb

    Biznes
    12:40

    Birlik nümayəndəsi: Gənclər Qərbi Azərbaycana qayıdış prosesinə cəlb edilməlidir

    Daxili siyasət
    12:39

    Nazir: Estoniya Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinin normallaşmasını dəstəkləyir

    Xarici siyasət
    12:38
    Foto

    Azərbaycan hərbi nümayəndələri Səudiyyə Ərəbistanına səfər edib

    Hərbi
    12:38

    Nazir: Qazaxıstan taxılının Azərbaycandan tranzitlə Ermənistana daşınmasına icazə mühüm addımdır

    Xarici siyasət
    12:35

    "Abşeron Lions"un baş məşqçisi: "Müdafiədə bəzi dəyişikliklər edəcəyik"

    Komanda
    Bütün Xəbər Lenti