Айхан Гаджизаде: Эта победа - символ исторической справедливости

Сегодня мы отмечаем нашу славную героическую историю - 8 Ноября, День Победы!

Как передает Report, об этом говорится в публикации начальника Управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Айхана Гаджизаде, посвященной Дню Победы.

"Эта победа, одержанная под руководством Победоносного Верховного Главнокомандующего, президента Ильхама Алиева, является торжеством суверенитета нашей страны, справедливости и международного права. Эта победа - символ национальной гордости и исторической справедливости в сердце каждого азербайджанца", - отметил А. Гаджизаде.

Напомним, что 7 ноября Айхан Гаджизаде дал интервью Report. В интервью он ответил на вопросы о растущей роли Азербайджана в региональных и мировых политических процессах, текущем состоянии азербайджано-армянских отношений, деятельности миссии Европейского союза в Армении, участии в саммите Европейского политического сообщества, который пройдет в 2026 году в Армении, отношениях с Францией, открытии новых дипломатических миссий Азербайджана за рубежом и других вопросах.