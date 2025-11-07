Айхан Гаджизаде: Азербайджан представил миру настоящий пример мира и справедливости - ИНТЕРВЬЮ

Руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде в интервью Report ответил на вопросы о возрастающей роли Азербайджана в региональных и мировых процессах, мирном процессе между Азербайджаном и Арменией, деятельности миссии ЕС в Армении, участии в саммите Европейского политического сообщества в Ереване в 2026 году, отношениях с Францией, а также о новых дипломатических миссиях Азербайджана за рубежом и других темах.

- Лидеры США и Египта лично пригласили президента Ильхама Алиева на саммит мира по Ближнему Востоку в Шарм-эш-Шейхе, что вызвало широкий резонанс. Политические комментаторы связали это с активной ролью Азербайджана не только в регионе, но и в глобальных процессах. Как представитель структуры, отвечающей за внешнюю политику, ощущаете ли вы в контактах с зарубежными партнерами формирование такого имиджа страны?

- Приглашение господина президента Ильхама Алиева на саммит в Шарм-эш-Шейхе со стороны президентов США и Египта - наглядный пример того, что Азербайджан признан активным актором на глобальном уровне.

Нужно учитывать и то, что освобождение наших территорий от оккупации в результате 44-дневной Отечественной войны однозначно усилило уважение к Азербайджану. Тем самым страна представила миру реальный пример торжества мира и справедливости.

Сформировавшаяся благодаря взвешенной, многовекторной и ориентированной на мир внешней политике позиция Азербайджана, а также контакты главы государства с лидерами США и Египта в рамках саммита продемонстрировали высокий уровень доверия к нашей стране.

В этом контексте участие Азербайджана в данном мероприятии следует расценивать и как проявление уважения к стране-победителю и ее лидеру, и как показатель международного доверия к азербайджанскому опыту миротворчества.

Участие на саммите также стало торжеством сбалансированной и прагматичной внешней политики Азербайджана. Наша страна поддерживает дипломатические отношения как с Израилем, так и с Палестиной, сотрудничает с обеими сторонами и выступает реальным посредником во имя мира и гуманитарной стабильности на Ближнем Востоке.

В целом независимое и суверенное государство, самостоятельная внешняя политика - заветная цель многих обществ. Исторически оставаясь верными этому идеалу и добившись его, мы сегодня имеем внешнюю политику, которая служит моделью для многих стран. Это отчетливо ощущается на всех наших дипломатических контактах.

- Какова была международная реакция на выступление президента Ильхама Алиева на Генеральной Ассамблее ООН? Какие выводы позволяют сделать ваши наблюдения?

- Известно, что президент Ильхам Алиев в последний раз принимал участие в сессии Генассамблеи ООН в 2017 году. В нынешнем году он выступил уже как лидер страны-победителя.

В своем выступлении 25 сентября на юбилейной, 80-й сессии ГА ООН господин президент обстоятельно представил переход Азербайджана от долгого периода оккупации и несправедливости к этапу победы и мира.

Особо было подчеркнуто, что Азербайджан одержал победу и в войне, и в мире, восстановил справедливость, и этот опыт войдет в историю как доказательство верховенства международного права. Одновременно глава государства призвал мировое сообщество отказаться от двойных стандартов и строить справедливый международный порядок, основанный на верховенстве закона и реальном мире.

Это выступление имеет историческое значение как торжественное заявление национальной гордости и справедливой, мудрой и принципиальной политики Азербайджана на глобальной арене. Было ясно показано и то, что за последние пять лет звучали не только слова, были реальные действия.

Речь следует оценивать как заявление миру о достигнутых Азербайджаном исторических успехах в условиях трансформации системы международных отношений.

Кроме того, позитивные оценки, прозвучавшие в адрес нашей страны во время официального приема у президента Трампа, а также встречи господина президента с рядом официальных лиц и руководителей глобальных корпораций и мероприятия с его участием в рамках сессии вновь продемонстрировали авторитет и глобальные позиции Азербайджана.

- После парафирования мирного договора лидеры Азербайджана и Армении четыре раза встречались в разных форматах в течение двух месяцев. Можно ли говорить, что нормализация отношений идет ускоренными темпами?

- Азербайджан как инициатор мирного процесса заинтересован в устойчивом мире и стабильности в регионе. Проведенные после исторических Вашингтонских договоренностей официальные встречи и неформальные контакты направлены именно на продвижение нашей мирной повестки и ускорение выполнения достигнутых соглашений.

При этом для установления прочного мира необходимо выполнение ряда условий. Ключевое условие со стороны Азербайджана для подписания мирного договора - внесение изменений в Конституцию Армении, где сохраняются территориальные претензии к Азербайджану. Это косвенно зафиксировано и в Совместной декларации, подписанной лидерами Азербайджана и Армении в присутствии президента США Дональда Трампа.

Одним из важнейших итогов Вашингтонского саммита 8 августа стал "Маршрут Трампа" (TRIPP), который обеспечит беспрепятственный проход через Зангезурский коридор и укрепит региональные связи. В Совместной декларации подчеркнута необходимость обеспечения беспрепятственной связи между основной частью Азербайджана и его Нахчыванской Автономной Республикой в рамках открытия коммуникаций в регионе.

Со стороны США ведутся переговоры с Арменией по реализации соответствующего проекта, мерам безопасности и обеспечению беспрепятственного прохода. Сроки начала строительных работ пока не объявлены. Учитывая, что этот маршрут соединит два региона Азербайджана, наша принципиальная позиция доведена как до США, так и до Армении. Надеемся на скорую реализацию намеченных шагов.

Кроме того, отмена действовавших ограничений на транзит грузов в Армению через Азербайджан, поставки казахстанского зерна транзитом через территорию Азербайджана и Грузии, организация в Армении встреч представителей и экспертов азербайджанских и армянских аналитических центров - все это позитивные меры по укреплению доверия.

- Где может быть подписан мирный договор с Арменией?

- В первую очередь необходимо создать соответствующие условия и выполнить перечисленные нами требования. Лишь после этого можно приступать к обсуждению места подписания договора.

- Европейский союз продлил мандат миссии в Армении до февраля 2027 года. После вашингтонской встречи, на фоне упразднения Минской группы ОБСЕ, возникает вопрос: в чем необходимость этой миссии? Какие сигналы по данному вопросу были направлены Армении?

- Как вам известно, мы неоднократно заявляли о серьезной обеспокоенности деятельностью миссии ЕС в Армении, которая противоречит достигнутым предварительным договорённостям.

Вопреки заявленным целям - содействию региональной стабильности и укреплению доверия между Азербайджаном и Арменией - миссия на самом деле использовалась как инструмент антиазербайджанской пропаганды.

Исходя из этого, мы настаивали и добились закрепления в мирном соглашении в качестве одного из основных положений запрета на размещение сил третьих сторон на азербайджано-армянской границе.

Под силами третьих сторон мы имеем в виду, в том числе, и миссию Европейского союза. Наша позиция известна Армении. Надеемся, что после подписания мирного договора Армения выполнит свои обязательства в этом вопросе.

- На каком уровне Азербайджан планирует участвовать в саммите Европейского политического сообщества, который пройдет весной 2026 года в Армении? Планируется ли вообще участие?

- Саммиты Европейского политического сообщества (ЕПС) важны с точки зрения укрепления политического диалога, развития сотрудничества в энергетике и безопасности, экономической интеграции и реагирования на глобальные вызовы.

Азербайджан - один из ключевых участников этой инициативы. Благодаря своему геополитическому положению, энергетическим ресурсам и роли в региональной безопасности наша страна является стратегическим партнером для Европы.

Напомним, что первый саммит ЕПС, объединивший 44 лидера, прошел 6 октября 2022 года в Праге. С тех пор состоялось уже семь саммитов объединения.

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, комментируя участие главы государства Ильхама Алиева в ереванском саммите ЕПС, сообщил, что официального приглашения не поступало, поэтому участие на высшем уровне выглядит маловероятным.

В целом отмечу, что специфика формата ЕПС в том, что страны представлены на мероприятии исключительно на уровне глав государств и правительств.

- В отношениях с Францией открылась новая страница. Об этом говорилось и на встрече президента Ильхама Алиева с новым послом Франции, при вручении дипломатом верительных грамот. Как вы оцениваете перспективы азербайджано-французских отношений?

- С первых лет независимости Азербайджан был заинтересован в выстраивании сотрудничества с Францией на основе взаимного уважения.

Не случайно в 1993 году общенациональный лидер Гейдар Алиев, будучи президентом Азербайджана, совершил свой первый официальный зарубежный визит именно во Францию. Аналогично, после избрания на пост главы государства в 2003 году президент Ильхам Алиев также посетил Францию с первым официальным визитом. Поддерживаемый годами регулярный политический диалог способствовал развитию широкого сотрудничества между двумя странами в экономической и гуманитарной сферах.

Однако шаги, предпринятые Францией в период и после 44-дневной Отечественной войны, нанесли серьезный ущерб двусторонним связям. Многочисленные антиазербайджанские заявления, предвзятые и далекие от реальности резолюции, принятые Сенатом и Национальным собранием Франции, ухудшили отношения. Негативно сказались и инициативы Франции в Совбезе ООН, институтах ЕС, Совете Европы, а также во Франкофонии, членом которой наша страна не является.

Несмотря на кампанию очернения против Азербайджана, наши шаги и официальные заявления носили исключительно ответный характер. Каналы диалога со своей стороны мы всегда оставляли открытыми.

Встреча президентов Азербайджана и Франции на полях саммита ЕПС в Копенгагене в октябре была полезной для обсуждения спорных вопросов, вызывавших недопонимание. По ее итогам и в результате продолжающихся политических контактов в двусторонней повестке фактически начался новый этап.

- 1 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества. Каково место этой структуры в приоритетах внешней политики Азербайджана?

- В рамках активной внешней политики Азербайджан взаимодействует со многими международными и региональными организациями - в качестве члена или в иных статусах.

Что касается ШОС, то в июле 2015 года на саммите в Уфе было принято решение о предоставлении Азербайджану статуса партнера по диалогу.

Направления существующего сотрудничества нашли отражение в подписанном в 2016 году меморандуме между Азербайджанской Республикой и ШОС. В их числе традиционные приоритеты организации: борьба с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом, обеспечение региональной безопасности и стабильности. В центре внимания также находятся такие сферы, как межцивилизационный диалог, мультикультурализм и продвижение толерантности, в которых Азербайджан играет важную роль на международной арене.

Кроме того, учитывая роль Азербайджана как трансрегионального мультимодального транспортного узла, определены направления взаимодействия в экономике, транспорте и телекоммуникациях, торговле и инвестициях - ключевых для ШОС сферах.

Президент Азербайджана участвует в саммитах ШОС в качестве почетного гостя, что является проявлением высокого уважения и доверия к нашей стране. С большинством государств- членов ШОС Азербайджан связывают дружеские, братские и стратегические отношения.

Как и в других международных организациях, наша деятельность в рамках ШОС основывается на принципах равноправного партнерства, многосторонности и взаимной заинтересованности.

- Азербайджан поддерживает политические и торгово-экономические связи со странами ШОС. Особое место занимает Китай. Какие шаги предпринимаются для дальнейшего развития этих отношений в ближайшей перспективе?

- Между Азербайджаном и Китаем существуют отношения дружбы и всестороннего стратегического партнерства. Развитие этих связей - важное направление внешней политики нашей страны.

Китай неизменно поддерживал территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, а Азербайджан - политику "Единого Китая". За последние два года наши отношения вышли на качественно новый уровень. 3 июля 2024 года на полях саммита ШОС была принята Совместная декларация об установлении стратегического партнерства между Азербайджаном и Китаем, что подняло отношения на новую ступень. Во время государственного визита президента Азербайджана в Китай в апреле текущего года была подписана Совместная декларация об учреждении всесторонних стратегических отношений. Эти исторические шаги открыли новую страницу в азербайджано-китайских отношениях.

Сотрудничество наших стран укрепляется по всему спектру двусторонней повестки: политика, торговля и экономика, инвестиции, энергетика, транспорт и логистика, цифровая экономика, наука и технологии, образование и культура.

С июля этого года действует безвизовый режим для граждан обеих стран, что придает новый импульс развитию туризма.

Кроме того, Средний коридор - это надежный и безопасный маршрут, соединяющий через Азербайджан Китай и Центральную Азию с Европой. С 2022 года объем перевозок по Среднему коридору увеличился примерно на 90%, а сроки транзита существенно сократились. Показателен пример: контейнерный поезд из города Сиань прибывает в Баку менее чем за 12 дней - яркое свидетельство эффективности этого маршрута.

Уверены, что стратегическое партнерство Азербайджан–Китай принесет новую динамику как в двустороннем формате, так и в рамках региональных и международных организаций за счет наращивания контактов и обменов, углубляя наше сотрудничество по всем направлениям.

- Как официально Баку оценивает последние шаги России по снижению напряженности в отношениях с Азербайджаном? Какие меры предпринимаются для защиты прав членов азербайджанской диаспоры, находящихся под стражей в России?

- Азербайджано-российские отношения строятся на принципах добрососедства, равноправного диалога, взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела друг друга.

Известно, что длившееся почти год напряжение в отношениях было вызвано сбитием самолета AZAL и последовавшим поведением России.

Мы неоднократно подчеркивали, что ждем полного и прозрачного расследования трагедии, установления и привлечения виновных к ответственности, выплаты компенсаций пострадавшим. Эти шаги важны для устранения негативного фона в двусторонних отношениях.

Встреча президентов двух стран 10 октября в Душанбе на саммите лидеров СНГ, заявления российской стороны, признание того, что самолет был сбит по ошибке ВС РФ, и принесенные извинения - значимый шаг на пути нормализации отношений.

Для защиты прав членов азербайджанской диаспоры в России МИД, посольство и генеральные консульства нашей страны постоянно предпринимают системные и последовательные меры. Всем задержанным или арестованным гражданам оказывается правовая помощь и консульская поддержка в рамках законодательства.

- Посол России в Армении Сергей Копыркин недавно заявил, что Москва поддерживает проведение четвертой встречи министров в формате "3+3" до конца 2025 года, и ведется работа по ее подготовке. Он добавил, что вопрос о выборе принимающей стороны ведется с Азербайджаном и Арменией. Есть ли результат? Достигнута ли договоренность, кто примет встречу?

- Как известно, Азербайджан является основным инициатором региональной консультационной платформы "3+3". Учрежденный 10 декабря 2021 года механизм уже провел три встречи - в Москве, Тегеране и Стамбуле.

На последнем заседании, прошедшем в октябре прошлого года в Стамбуле, мы пытались включить в итоговый документ положение о последовательной организации следующих встреч Азербайджаном и Арменией, однако армянская сторона выступила против. Мы считаем, что следующая встреча должна пройти в Азербайджане.

Еще один важный момент - необходимость серьезной подготовительной работы и формирования повестки встречи.

Кроме того, неоднократно подчеркивалось, что платформа предназначена не только для обсуждения азербайджано-армянской тематики или вопросов Южного Кавказа: она должна охватывать проблематику всех стран-участниц. Именно для этого и создан данный механизм.

- На совместной пресс-конференции главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова и главы дипломатии ЕС Кайи Каллас было заявлено, что проект нового соглашения о партнерстве между Азербайджаном и Евросоюзом согласован на 95%. Новый посол ЕС, вручая верительные грамоты главе государства, также отметила благоприятные возможности для дальнейшего развития отношений. Каковы перспективы отношений Азербайджана и ЕС и нового соглашения о партнерстве?

- Азербайджан заинтересован в развитии отношений с Европейским союзом на основе равноправного партнерства. ЕС - наш крупнейший торговый и экспортный партнер.

Правовую основу отношений составляют Соглашение о партнерстве и сотрудничестве, подписанное в 1996 году и вступившее в силу в 1999-м. Переговоры по проекту нового двустороннего соглашения начались в 2017 году.

Известно, что в последние годы заявления бывшего вице-президента ЕС Жозепа Борреля и других должностных лиц в адрес нашей страны, а также предвзятая позиция Европарламента и других институтов ЕС оказывали негативное влияние на отношения.

Тем не менее после последних выборов наблюдается заметный позитив в подходе руководства ЕС к нашей стране. Контакты на высоком уровне и взаимные визиты способствуют нормализации отношений.

25 апреля этого года в Баку с визитом побывала глава дипломатии ЕС и вице-президент Еврокомиссии Кая Каллас и провела встречи на высоком уровне.

16 мая президент Ильхам Алиев принял участие в 6-м саммите ЕПС в Тиране. В ходе визита состоялась его встреча с председателем Европейского совета Антониу Коштой и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Аналогичная встреча в том же составе прошла 2 октября в Копенгагене на полях 7-го саммита ЕПС.

Азербайджан активно участвует в мероприятиях ЕПС. Согласно договоренности, 12-й саммит Европейского политического сообщества в 2028 году пройдет в Азербайджане.

Отмечу также наличие ряда отраслевых соглашений, регулирующих отношения Азербайджана и ЕС. Одно из них - Приоритеты партнерства. Этот документ изначально охватывал 2018–2020 годы и был продлен до конца 2024-го; он определяет основные направления сотрудничества, представляющие взаимный интерес.

В настоящее время достигнута общая договоренность о начале переговоров по новым Приоритетам партнерства и о возобновлении переговоров по проекту нового всеобъемлющего соглашения.

22 мая в Брюсселе с участием помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева состоялось 6-е заседание Диалога по безопасности Азербайджан – ЕС. 13 июня 2025 года в Брюсселе прошла 3-я встреча в рамках Энергетического диалога, а 9 октября этого года - 2-й диалог на высоком уровне по транспорту.

Одним из перспективных направлений отношений Азербайджана с ЕС является развитие двусторонних связей в стратегическом формате со странами Евросоюза. В настоящее время у Азербайджана статус стратегического партнера с 10 государствами ЕС.

- В каких странах Азербайджан планирует в ближайшее время открыть посольства и консульства? С какими государствами намечено упрощение визового режима?

- Совершенствование работы зарубежных миссий Азербайджана всегда находилось в центре внимания руководства страны. Увеличение числа дипломатических представительств в важных для Азербайджана государствах также оставалось одним из приоритетов.

В прошлом году начали работу посольства Азербайджанской Республики в Королевстве Таиланд и Султанате Оман.

В нынешнем году Милли Меджлис принял закон об учреждении посольства в Королевстве Бахрейн. Таким образом, общее число наших зарубежных дипломатических миссий достигло 93 (70 посольств, 6 постоянных представительств, 9 генеральных консульств, 7 офисов посольств и 1 представительский офис).

За последние годы подписаны соглашения о безвизовых поездках для владельцев общегражданских паспортов с Албанией, Сербией, Марокко, Китаем, ОАЭ, Катаром и Мальдивами. Внутригосударственные процедуры для вступления в силу соглашения с Мальдивами пока не завершены.

Ведутся переговоры с рядом стран о безвизе для владельцев общегражданских паспортов.

Что касается дипломатических и служебных паспортов (или только дипломатических), в 2025 году подписано 10 соглашений. Режим безвизовых поездок по дипломатическим и служебным (или только дипломатическим) паспортам действует со 74 странами.

- Как вы оцениваете перспективы отношений Азербайджана с Сирией в период после Башара Асада?

- Азербайджан и Сирия связаны глубокими историческими и культурными связями.

Известно, что при режиме Башара Асада отношения наших стран были весьма напряженными, и из-за предвзятого отношения к Азербайджану деятельность нашего посольства была приостановлена на 12 лет. В тот период Сирия в ряде международных организаций занимала позиции против территориальной целостности Азербайджана.

После падения режима Асада 8 декабря 2024 года наши отношения вышли на новый этап, открылись возможности для развития сотрудничества.

С первых дней мы сделали официальное заявление, особо подчеркнув важность восстановления мира и стабильности в Сирии.

29 декабря 2024 года заместитель министра иностранных дел Азербайджана посетил Дамаск и встретился с министром иностранных дел переходного правительства Сирии Асадом Хасаном аш-Шейбани. На встрече было подтверждено, что на этом важном этапе Азербайджан совместно с Турцией находится рядом с Сирией.

30 декабря прошлого года по поручению президента Ильхама Алиева был отправлен первый гуманитарный конвой - 10 грузовых автомобилей с продовольствием и товарами первой необходимости для помощи населению Сирии. Эта работа продолжалась и далее.

Наша страна также оказывала активную поддержку усилиям по восстановлению деятельности Сирии на международных площадках и ее членства в организациях.

В феврале текущего года была возобновлена деятельность нашего посольства.

11 апреля на полях форума в Анталье состоялась первая встреча президентов Ильхама Алиева и Ахмада аш-Шараа, давшая новый положительный импульс двусторонним отношениям. Была подтверждена готовность Азербайджана участвовать в укреплении стабильности и в процессах восстановления.

В мае правительственная делегация Азербайджана во главе с вице-премьером посетила Сирию: обсуждалось развитие сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес.

12 июля состоялся первый визит в Азербайджан президента Сирии Ахмада аш-Шараа - важный шаг в отношениях двух стран.

2 августа в рамках четырехсторонней договоренности между Азербайджаном, Турцией, Сирией и Катаром прошла официальная церемония открытия турецко-сирийского газопровода, который обеспечит поставки азербайджанского газа в Сирию через территорию Турции. На первом этапе планируется экспорт 1,2 млрд кубометров в год. Газ будет подаваться на электростанции в Алеппо и Хомсе, где будет использоваться для генерации электроэнергии. Ожидается достижение мощности выработки 1200–1300 МВт.

В целом потенциал сотрудничества между Азербайджаном и Сирией весьма широк. Надеемся, что для дальнейшего развития двусторонних связей Сирия также откроет посольство в Азербайджане.

- Какие новшества происходят в отношениях Азербайджана со странами Африки и какие проекты планируется реализовать?

- Ведется интенсивная работа по дальнейшему расширению сотрудничества со странами Африки и углублению наших политических и экономических связей с государствами континента.

В результате проделанной работы за последние годы значительно расширилось двустороннее сотрудничество со странами Африки в политической, экономической, гуманитарной и других сферах; с рядом государств региона отношения перешли на новый этап. Отмечается прогресс и в развитии контактов как на двусторонней основе, так и в многосторонних форматах.

Только за десять месяцев текущего года три главы государств африканских стран совершили официальные визиты в Азербайджан. В рамках визитов были подписаны документы, охватывающие различные направления.

На уровне министров иностранных дел состоялось три обмена визитами, были организованы визиты правительственных делегаций Азербайджана в пять стран, проведены политические консультации с восьмью государствами.

Кроме того, начаты необходимые процедуры по учреждению посольства Сомали в Азербайджане и назначению посла.

Среди намеченных направлений сотрудничества со странами африканского континента - возобновляемая энергетика, нефтегазовая отрасль, горнодобывающий сектор, сельское хозяйство, торговля, инвестиции, образование, гуманитарная сфера, безопасность и другие области. Высокий интерес вызывает и наша богатая практика в сфере государственных услуг ("ASAN xidmət", DOST, "Дома МСП" и др.); по ряду направлений уже ведется практическая работа в отдельных странах.

Наряду с указанным, планируется развитие сотрудничества с Комиссией Африканского союза.