AIPAC осудил атаку Ирана на Азербайджан

Американский комитет по связям с Израилем (AIPAC) осудил атаку Ираном беспилотниками по территории Азербайджана.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении AIPAC.

"Мы стоим вместе с Азербайджаном - великими союзниками Америки и Израиля - в то время как он противостоит иранскому нападению", - говорится в заявлении организации в соцсетях.

Напомним, что 5 марта беспилотные летательные аппараты, запущенные с территории Ирана, атаковали объекты на территории Нахчывана. Один из дронов упал на здание терминала Нахчыванского международного аэропорта, второй - рядом со зданием школы в селе Шекерабад. В результате атаки аэропорта четверо гражданских лиц получили ранения. Посол Исламской Республики Иран в Азербайджане Моджтаба Демирчилу вызван в МИД. Азербайджан заявил, что оставляет за собой право на ответный удар.