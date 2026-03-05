Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    AIPAC осудил атаку Ирана на Азербайджан

    Внешняя политика
    • 05 марта, 2026
    • 15:17
    AIPAC осудил атаку Ирана на Азербайджан

    Американский комитет по связям с Израилем (AIPAC) осудил атаку Ираном беспилотниками по территории Азербайджана.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении AIPAC.

    "Мы стоим вместе с Азербайджаном - великими союзниками Америки и Израиля - в то время как он противостоит иранскому нападению", - говорится в заявлении организации в соцсетях.

    Напомним, что 5 марта беспилотные летательные аппараты, запущенные с территории Ирана, атаковали объекты на территории Нахчывана. Один из дронов упал на здание терминала Нахчыванского международного аэропорта, второй - рядом со зданием школы в селе Шекерабад. В результате атаки аэропорта четверо гражданских лиц получили ранения. Посол Исламской Республики Иран в Азербайджане Моджтаба Демирчилу вызван в МИД. Азербайджан заявил, что оставляет за собой право на ответный удар.

    Удар по аэропорту Нахчывана Американский комитет по связям с Израилем (AIPAC)
