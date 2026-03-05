AIPAC İranın Azərbaycana hücumunu pisləyib
Xarici siyasət
- 05 mart, 2026
- 15:23
Amerika-İsrail İctimai Əlaqələr Komitəsi (AIPAC) İranın pilotsuz uçuş aparatları ilə Azərbaycan ərazisinə hücumunu pisləyib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə AIPAC-ın bəyanatında deyilir.
"Biz ABŞ və İsrailin böyük müttəfiqi olan Azərbaycanın İranın hücumuna qarşı mübarizə apardığı bir vaxtda onun yanındayıq" - təşkilatın sosial şəbəkədə yaydığı bəyanatında qeyd olunub.
