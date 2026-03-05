İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    AIPAC İranın Azərbaycana hücumunu pisləyib

    Xarici siyasət
    • 05 mart, 2026
    • 15:23
    AIPAC İranın Azərbaycana hücumunu pisləyib

    Amerika-İsrail İctimai Əlaqələr Komitəsi (AIPAC) İranın pilotsuz uçuş aparatları ilə Azərbaycan ərazisinə hücumunu pisləyib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə AIPAC-ın bəyanatında deyilir.

    "Biz ABŞ və İsrailin böyük müttəfiqi olan Azərbaycanın İranın hücumuna qarşı mübarizə apardığı bir vaxtda onun yanındayıq" - təşkilatın sosial şəbəkədə yaydığı bəyanatında qeyd olunub.

    Naxçıvana dron hücumu AIPAC
    AIPAC осудил атаку Ирана на Азербайджан
    AIPAC condemns Iran's drone attack on Azerbaijan

