Адиль Керимли: Мы намерены поощрять культурное разнообразие во всем мире

Следует поощрять культурное разнообразие во всем мире.

Следует поощрять культурное разнообразие во всем мире.

Как сообщает Report, об этом заявил министр культуры Адиль Керимли на 5-й встрече министров на тему “Гармония разнообразия: продвижение межкультурного диалога во имя глобального культурного возрождения” в рамках VI Всемирного форума межкультурного диалога в Баку.

"Здесь мы стремимся создать общее видение будущего человечества. Крайне важно, чтобы ООН и ЮНЕСКО поддерживали подобные диалоги. На этом форуме мы намерены обсудить текущие процессы в мире. В Азербайджане люди разных вероисповеданий и культур веками живут в мире и согласии. Это наша уникальная история и ценности", - сказал он.

Министр отметил, что сегодня человечество сталкивается с различными угрозами, включая войны и конфликты, что еще раз подтверждает важность диалога.

"Следует сосредоточить усилия на продвижении культуры. Мы стремимся к поощрению культурного разнообразия во всем мире. Межкультурный диалог является ключом к нашему объединению и сотрудничеству без границ", - заключил Адиль Керимли.