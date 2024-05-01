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Адиль Керимли: Мы намерены поощрять культурное разнообразие во всем мире

Адиль Керимли: Мы намерены поощрять культурное разнообразие во всем мире Следует поощрять культурное разнообразие во всем мире.
Внешняя политика
1 мая 2024 г. 15:46
Адиль Керимли: Мы намерены поощрять культурное разнообразие во всем мире

Следует поощрять культурное разнообразие во всем мире.

Как сообщает Report, об этом заявил министр культуры Адиль Керимли на 5-й встрече министров на тему “Гармония разнообразия: продвижение межкультурного диалога во имя глобального культурного возрождения” в рамках VI Всемирного форума межкультурного диалога в Баку.

"Здесь мы стремимся создать общее видение будущего человечества. Крайне важно, чтобы ООН и ЮНЕСКО поддерживали подобные диалоги. На этом форуме мы намерены обсудить текущие процессы в мире. В Азербайджане люди разных вероисповеданий и культур веками живут в мире и согласии. Это наша уникальная история и ценности", - сказал он.

Министр отметил, что сегодня человечество сталкивается с различными угрозами, включая войны и конфликты, что еще раз подтверждает важность диалога.

"Следует сосредоточить усилия на продвижении культуры. Мы стремимся к поощрению культурного разнообразия во всем мире. Межкультурный диалог является ключом к нашему объединению и сотрудничеству без границ", - заключил Адиль Керимли.

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Версия на азербайджанском языке Adil Kərimli: Mədəni müxtəlifliyi dünya səviyyəsində təşviq etmək istəyirik

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