О нас

Пашинян о мирном процессе с Азербайджаном: Полеты в космос тоже казались нереальными

Пашинян о мирном процессе с Азербайджаном: Полеты в космос тоже казались нереальными Стратегия Армении направлена на углубление экономической интеграции с соседями региона.
Внешняя политика
15 мая 2024 г. 18:01
Пашинян о мирном процессе с Азербайджаном: Полеты в космос тоже казались нереальными

Стратегия Армении направлена на углубление экономической интеграции с соседями региона.

Как передает Report cо ссылкой на Sputnik-Армения, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на ежегодном собрании Европейского банка реконструкции и развития (EБРР) в Ереване.

"Полеты в космос тоже казались нереальными. Но люди добились этого, потому что были готовы учиться новому. И теперь полетами в космос уже никого не удивишь", - отметил он.

Пашинян акцентировал внимание на создании трансрегиональных коммуникаций, которые будут проходить через территории различных стран, представляя значимость как для самих этих государств, так и для стран за пределами региона.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Paşinyan Azərbaycanla sülh prosesi haqqında: Kosmosa uçuşlar da qeyri-real görünürdü

Самое важное

Посол: Малайзийские компании заинтересованы в инвестировании в Карабах
Посол: Малайзийские компании заинтересованы в инвестировании в Карабах
15 мая 2024 г. 13:01
В Милли Меджлис поступил законопроект Об исполнении государственного бюджета на 2023 год
В Милли Меджлис поступил законопроект "Об исполнении государственного бюджета на 2023 год"
15 мая 2024 г. 10:48
Президент: Настало время упразднить Минскую группу ОБСЕ и все связанные с ней институты
Президент: Настало время упразднить Минскую группу ОБСЕ и все связанные с ней институты
14 мая 2024 г. 14:06
Глава МИД Азербайджана назвал условия для заключения мирного соглашения с Арменией
Глава МИД Азербайджана назвал условия для заключения мирного соглашения с Арменией
14 мая 2024 г. 13:45
Президент Ильхам Алиев: Считаем своим моральным долгом помощь малым островным государствам
Президент Ильхам Алиев: Считаем своим моральным долгом помощь малым островным государствам
13 мая 2024 г. 18:34
В Азербайджане назначены судьи ряда судов первой инстанции
В Азербайджане назначены судьи ряда судов первой инстанции
13 мая 2024 г. 15:30
Президент и первая леди приняли участие в открытии Музыкального фестиваля Харыбюльбюль в Шуше
ФотоПрезидент и первая леди приняли участие в открытии Музыкального фестиваля "Харыбюльбюль" в Шуше
11 мая 2024 г. 20:57
Президент Ильхам Алиев принял в Шуше генерального директора ИСЕСКО
Президент Ильхам Алиев принял в Шуше генерального директора ИСЕСКО
11 мая 2024 г. 13:20
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии малых гидроэлектростанций в Лачыне
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял участие в открытии малых гидроэлектростанций в Лачыне
11 мая 2024 г. 03:27
Президент и первая леди ознакомились с восстановительными работами в мечети Чёль Гала в Шуше
ФотоПрезидент и первая леди ознакомились с восстановительными работами в мечети Чёль Гала в Шуше
10 мая 2024 г. 22:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi