Пашинян о мирном процессе с Азербайджаном: Полеты в космос тоже казались нереальными

Стратегия Армении направлена на углубление экономической интеграции с соседями региона.

Стратегия Армении направлена на углубление экономической интеграции с соседями региона.

Как передает Report cо ссылкой на Sputnik-Армения, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на ежегодном собрании Европейского банка реконструкции и развития (EБРР) в Ереване.

"Полеты в космос тоже казались нереальными. Но люди добились этого, потому что были готовы учиться новому. И теперь полетами в космос уже никого не удивишь", - отметил он.

Пашинян акцентировал внимание на создании трансрегиональных коммуникаций, которые будут проходить через территории различных стран, представляя значимость как для самих этих государств, так и для стран за пределами региона.