О нас

Аббат Жангирханулы: Казахстан заинтересован в совместном исследовании Каспия

Аббат Жангирханулы: Казахстан заинтересован в совместном исследовании Каспия Казахстан инициировал предложение о совместном исследовании Каспийского моря для решения проблем обмеления и других вопросов.
Внешняя политика
11 марта 2024 г. 14:33

Казахстан инициировал предложение о совместном исследовании Каспийского моря для решения проблем обмеления и других вопросов.

Об этом Report заявил сопредседатель казахстанско-азербайджанского делового совета Аббат Жангирханулы.

По его словам, Казахстан и Азербайджан могут объединить свои усилия и научные ресурсы для совместного решения данных проблем, а также для привлечения других соседних стран к подобному сотрудничеству.

Он также затронул вопрос расширения пропускной способности Среднего коридора. По мнению Жангирханулы, в контексте геополитической обстановки в мире данная тема становится крайне актуальной.

"Сегодня пройдет заседание казахстанско-азербайджанского Высшего межгосударственного совета в ходе которого планируется обсуждение использования всех возможностей [для расширения сотрудничества между Азербайджаном и Казахстаном]", - сказал он.

Жангирханулы отметил, что сейчас наблюдается резкий рост объемов грузоперевозовок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ).

"Но мы должны и дальше развивать ТМТМ, в том числе работать над расширением его пропускной способности", - добавил он.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Даниэль де Руи: Важно оказывать финансовую поддержку в борьбе с исламофобией
Даниэль де Руи: Важно оказывать финансовую поддержку в борьбе с исламофобией
9 марта 2024 г. 17:40
Президент EDARA: Борьба с исламофобией должна вестись посредством диалога
Президент EDARA: Борьба с исламофобией должна вестись посредством диалога
9 марта 2024 г. 15:23
Хамид: Бакинская конференция - возможность сохранять проблему исламофобии на глобальной повестке
Хамид: Бакинская конференция - возможность сохранять проблему исламофобии на глобальной повестке
9 марта 2024 г. 14:14
Мохаммед Альзуби: Азербайджан серьезно занимается проблемой исламофобии
Мохаммед Альзуби: Азербайджан серьезно занимается проблемой исламофобии
9 марта 2024 г. 12:29
Эксперты: Азербайджан и Пакистан продолжают укреплять военное сотрудничество
Эксперты: Азербайджан и Пакистан продолжают укреплять военное сотрудничество
7 марта 2024 г. 14:50
Спецпосланник Италии по климату: COP29 в Баку - курс на инклюзивность и амбициозные решения
Спецпосланник Италии по климату: COP29 в Баку - курс на инклюзивность и амбициозные решения
7 марта 2024 г. 11:20
Крикорян: Для сосуществования армян и азербайджанцев необходимо больше контактов между людьми
Крикорян: Для сосуществования армян и азербайджанцев необходимо больше контактов между людьми
6 марта 2024 г. 16:03
Экономист: Расширение Среднего коридора - стимул экономического роста для региона
Экономист: Расширение Среднего коридора - стимул экономического роста для региона
6 марта 2024 г. 09:59
Андрей Боич: Изменение климата может привести к вынужденной миграции более 140 млн человек
Андрей Боич: Изменение климата может привести к вынужденной миграции более 140 млн человек
5 марта 2024 г. 16:33
Министр: Молдова может выиграть от поставок зеленой энергии из Азербайджана в Европу
Министр: Молдова может выиграть от поставок зеленой энергии из Азербайджана в Европу
5 марта 2024 г. 15:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi