Аббат Жангирханулы: Казахстан заинтересован в совместном исследовании Каспия

Казахстан инициировал предложение о совместном исследовании Каспийского моря для решения проблем обмеления и других вопросов.

Казахстан инициировал предложение о совместном исследовании Каспийского моря для решения проблем обмеления и других вопросов.

Об этом Report заявил сопредседатель казахстанско-азербайджанского делового совета Аббат Жангирханулы.

По его словам, Казахстан и Азербайджан могут объединить свои усилия и научные ресурсы для совместного решения данных проблем, а также для привлечения других соседних стран к подобному сотрудничеству.

Он также затронул вопрос расширения пропускной способности Среднего коридора. По мнению Жангирханулы, в контексте геополитической обстановки в мире данная тема становится крайне актуальной.

"Сегодня пройдет заседание казахстанско-азербайджанского Высшего межгосударственного совета в ходе которого планируется обсуждение использования всех возможностей [для расширения сотрудничества между Азербайджаном и Казахстаном]", - сказал он.

Жангирханулы отметил, что сейчас наблюдается резкий рост объемов грузоперевозовок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ).

"Но мы должны и дальше развивать ТМТМ, в том числе работать над расширением его пропускной способности", - добавил он.