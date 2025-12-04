Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Аббас Аракчи посетит Азербайджан

    Внешняя политика
    • 04 декабря, 2025
    • 16:16
    Аббас Аракчи посетит Азербайджан

    Иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи посетит Азербайджан.

    Об этом Report сообщили в посольстве Ирана в Азербайджане.

    Отмечается, что визит планируется на следующей неделе.

    Abbas Əraqçi Azərbaycana səfər edəcək
    Iranian FM to visit Azerbaijan
    Лента новостей