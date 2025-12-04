Аббас Аракчи посетит Азербайджан
Внешняя политика
- 04 декабря, 2025
- 16:16
Иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи посетит Азербайджан.
Об этом Report сообщили в посольстве Ирана в Азербайджане.
Отмечается, что визит планируется на следующей неделе.
