Abbas Əraqçi Azərbaycana səfər edəcək
Xarici siyasət
- 04 dekabr, 2025
- 16:08
İran xarici işlər naziri Abbas Əraqçi Azərbaycana səfər edəcək.
Bu barədə "Report"a İranın Azərbaycandakı səfirliyindən bildirilib.
Qeyd edilib ki, səfərin növbəti həftə olması nəzərdə tutulur.
