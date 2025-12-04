İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Abbas Əraqçi Azərbaycana səfər edəcək

    Xarici siyasət
    • 04 dekabr, 2025
    • 16:08
    Abbas Əraqçi Azərbaycana səfər edəcək
    Abbas Əraqçi

    İran xarici işlər naziri Abbas Əraqçi Azərbaycana səfər edəcək.

    Bu barədə "Report"a İranın Azərbaycandakı səfirliyindən bildirilib.

    Qeyd edilib ki, səfərin növbəti həftə olması nəzərdə tutulur.

    Аббас Аракчи посетит Азербайджан

