Yunanıstan Naxçıvana edilən PUA hücumlarını beynəlxalq hüququn pozulması adlandırıb
- 06 mart, 2026
- 15:47
Yunanıstanın Bakıdakı səfirliyi İranın pilotsuz uçuş aparatları (PUA) ilə Azərbaycanın Naxçıvan Muxtar Respublikasının ərazisinə endirdiyi zərbələri pisləyib.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə səfirliyin "X" sosial şəbəkəsindəki paylaşımında bildirilib.
"Dünən PUA-larla Naxçıvana endirilən zərbələr beynəlxalq hüququn və dövlət suverenliyinin açıq şəkildə pozulmasını nümayiş etdirir. Yunanıstan Azərbaycanla həmrəyliyini ifadə edir", - paylaşımda qeyd olunub.
Xatırladaq ki, İrandan Naxçıvana martın 5-də günorta radələrində dron hücumları həyata keçirilib. Dronlardan biri Naxçıvan Beynəlxalq Hava Limanının terminal binasının üzərinə, ikincisi isə Şəkərabad kəndindəki məktəb binasının yaxınlığına düşüb. Hava limanına hücum nəticəsində dörd mülki şəxs xəsarət alıb. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev İran tərəfinin hərəkətlərini çirkin terror aktı adlandırıb. Prezident bildirib ki, Azərbaycan tərəfinə İran rəsmiləri tərəfindən izahat verilməlidir, üzr istənilməlidir və bu terror aktını törədənlər cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməlidir.
Yesterday’s drone attacks in Nakhchivan demonstrate a clear violation of International Law and State Sovereignty. Greece stands in solidarity with Azerbaijan.— Greece in Azerbaijan (@GreeceinAZ) March 6, 2026