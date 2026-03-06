Греция выразила солидарность с Азербайджаном после ударов Ирана по Нахчывану

Посольство Греции в Баку осудило удары Ирана беспилотниками по территории Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана.

Как передает Report, об этом говорится в публикации посольства в соцсети "Х".

"Вчерашние удары беспилотников в Нахчыване демонстрируют явное нарушение международного права и государственного суверенитета. Греция выражает солидарность с Азербайджаном", - говорится в публикации.

Напомним, что 5 марта беспилотные летательные аппараты, запущенные с территории Ирана, атаковали объекты на территории Нахчывана. Один из дронов упал на здание терминала Нахчыванского международного аэропорта, второй - рядом со зданием школы в селе Шекерабад. В результате атаки аэропорта четверо гражданских лиц получили ранения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал действия иранской стороны отвратительным террористическим актом. Президент заявил, что официальные лица Ирана должны дать разъяснения, принести извинения азербайджанской стороне, совершившие этот террористический акт должны быть привлечены к уголовной ответственности.