İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Ötən il icbari tibbi sığorta hesabına 63 572 doğuş və qeysəriyyə əməliyyatı həyata keçirilib

    Sağlamlıq
    • 06 mart, 2026
    • 15:42
    Ötən il icbari tibbi sığorta hesabına 63 572 doğuş və qeysəriyyə əməliyyatı həyata keçirilib

    Ötən il icbari tibbi sığorta hesabına 63 572 doğuş və qeysəriyyə əməliyyatı həyata keçirilib.

    Bu barədə "Report"a İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, 2025-ci il ərzində icbari tibbi sığorta hesabına qadınlara ümumilikdə 5 446 216 sayda ginekoloji tibbi xidmət göstərilib.

    Bundan başqa, ötən il ginekoloji əməliyyatların sayı isə 170 770 olub. İlkin tibbi sanitariya yardımı çərçivəsində profilaktik baxışlar və reproduktiv sağlamlığın mühafizəsi, ana ölümü və perinatal xəstəliklərin profilaktikası haqqında əhalinin sanitar mədəniyyətinin artırılması istiqamətində tədbirlərin həyata keçirilməsi, tibbi göstərişə əsasən ixtisaslı həkim müayinəsi, laborator və instrumental müayinələr, digər diaqnostik prosedurlar vasitəsilə bir sıra xəstəliklər erkən mərhələdə aşkarlanaraq müvafiq müalicəyə cəlb edilib.

    İl ərzində icbari tibbi sığorta hesabına 63 572 sayda doğuş və qeysəriyyə əməliyyatı həyata keçirilib. Doğuş zamanı və sonrakı dövrdə qadınlara göstərilən stasionar tibbi xidmətlər, istifadə olunan dərman və tibbi sərf materialları, laborator və instrumental müayinələr, həmçinin zəruri müalicə tədbirləri icbari tibbi sığorta ilə qarşılanıb.

    İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi doğuş Qeysəriyyə

    Son xəbərlər

    16:02

    İpoteka və Kredit Zəmanət Fondu Xüsusi Rabitə və İnformasiya Təhlükəsizliyi Dövlət Xidməti ilə birgə məlumat yayıb

    Maliyyə
    16:01

    Azərbaycanda xidməti avtomobillərin yürüş normaları ilə bağlı qərar dəyişib

    İnfrastruktur
    15:58

    Yunanıstan Bolqarıstanı İran təhlükəsindən qorumaq üçün "Patriot" yerləşdirəcək

    Digər ölkələr
    15:56

    Albaniya hökumətinin yeni üzvləri Prezidentin qarşısında and içiblər

    Digər ölkələr
    15:52

    İngiltərənin aparıcı klubları "Fulhem"in yetirməsi Amissanı transfer etmək istəyir

    Futbol
    15:49

    Naxçıvanda buraxılış imtahanının vaxtı dəyişdirilib

    Digər
    15:49

    Ərdoğan İtaliyanın Baş naziri ilə Yaxın Şərqdəki gərginliyi müzakirə edib

    Region
    15:47

    Stolüstü tennis üzrə Azərbaycan çempionatının qalibləri müəyyənləşib

    Fərdi
    15:47

    Yunanıstan Naxçıvana edilən PUA hücumlarını beynəlxalq hüququn pozulması adlandırıb

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti