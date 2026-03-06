ОМС в Азербайджане покрыло свыше 63 тыс. родов и кесаревых сечений в 2025г

Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    В Азербайджане в 2025 году за счет обязательного медицинского страхования было проведено более 63,5 тыс. родов и операций кесарева сечения.

    Как сообщает Report, об этом сообщили в Госагентстве по ОМС.

    В отчетный период женщинам в рамках ОМС было оказано в общей сложности 5 446 216 гинекологических медицинских услуг, проведено 170 770 гинекологических операций.

    "В течение года за счет ОМС было проведено 63 572 родов и операций кесарева сечения. Оказанные женщинам стационарные медицинские услуги во время родов и в послеродовой период, используемые лекарственные препараты и медицинские расходные материалы, лабораторные и инструментальные обследования, а также необходимые лечебные мероприятия были покрыты системой ОМС", - сообщили в агентстве.

    услуги по ОМС роды и кесарево сечение
    Ötən il icbari tibbi sığorta hesabına 63 572 doğuş və qeysəriyyə əməliyyatı həyata keçirilib
