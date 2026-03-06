ОМС в Азербайджане покрыло свыше 63 тыс. родов и кесаревых сечений в 2025г
Здоровье
- 06 марта, 2026
- 16:20
В Азербайджане в 2025 году за счет обязательного медицинского страхования было проведено более 63,5 тыс. родов и операций кесарева сечения.
Как сообщает Report, об этом сообщили в Госагентстве по ОМС.
В отчетный период женщинам в рамках ОМС было оказано в общей сложности 5 446 216 гинекологических медицинских услуг, проведено 170 770 гинекологических операций.
"В течение года за счет ОМС было проведено 63 572 родов и операций кесарева сечения. Оказанные женщинам стационарные медицинские услуги во время родов и в послеродовой период, используемые лекарственные препараты и медицинские расходные материалы, лабораторные и инструментальные обследования, а также необходимые лечебные мероприятия были покрыты системой ОМС", - сообщили в агентстве.
Последние новости
16:55
МИД выразил благодарность странам, поддержавшим Азербайджан после атаки дронов Ирана на НахчыванВнешняя политика
16:51
Минобороны ОАЭ: Сегодня силы ПВО уничтожили 9 иранских баллистических ракетДругие страны
16:49
Турция продлила приостановку полетов в пять стран Ближнего ВостокаВ регионе
16:45
Байрамов и Рыженков обсудили атаку дронов на НахчыванВнешняя политика
16:37
В Азербайджане изменилось решение о нормах пробега служебных автомобилейИнфраструктура
16:32
Стармер предложил направить истребители для защиты БахрейнаДругие страны
16:29
Сийярто: Требуем от Украины разъяснений по поводу перевозки наличных и золота - ОБНОВЛЕНОДругие страны
16:22
Видео
Удар дрона вблизи школы в Нахчыване: Учителя рассказали о происшествииПроисшествия
16:20