İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Albaniya hökumətinin yeni üzvləri Prezidentin qarşısında and içiblər

    Digər ölkələr
    • 06 mart, 2026
    • 15:56
    Albaniya hökumətinin yeni üzvləri Prezidentin qarşısında and içiblər

    Albaniyada yeni Nazirlər Şurasının üzvləri Prezident Bayram Beqayın qarşısında and içiblər.

    "Report"un Balkan bürosu xəbər verir ki, andiçmə mərasimi Prezident Sarayında keçirilib.

    Mərasimdə Albana Koçiu Baş nazirin müavini, Ferit Hoxa Avropa və xarici işlər, Besfort Lamallari daxili işlər, Ermal Nufi müdafiə, Toni Qoqu ədliyyə, Enea Karakaçi infrastruktur və energetika, Eryona İsmaili isə Parlamentlə əlaqələr üzrə dövlət naziri qismində əllərini Konstitusiyaya qoyaraq and içiblər.

    Xatırladaq ki, hökumət kabinetində dəyişikliklər Baş nazir Edi Rama tərəfindən fevralın 26-da hakim partiyanın parlament qrupunun geniş iclasında təklif olunub.

    Martın 4-də Prezident Bayram Beqay kabinet dəyişiklikləri ilə bağlı fərman imzalayıb və həmin dəyişikliklər daha sonra parlamentdə səs çoxluğu ilə təsdiqlənib.

    Albaniya Nazirlər Şurası konstitusiya andiçmə

    Son xəbərlər

    17:02

    BƏƏ-nin HHM qüvvələri İranın 9 ballistik raketini məhv edib

    Digər ölkələr
    17:01

    FAO fevral ayı üçün ərzaq qiymətləri indeksini açıqlayıb

    ASK
    17:00

    Peritan Bozdağ: "Macarıstan millisinin güclü olması bizi daha çox motivasiya edir"

    Futbol
    16:59

    Azərbaycanda növbəti torpaq hərracları keçiriləcək

    Biznes
    16:57

    Yaponiyanın Azərbaycandakı səfirliyinin konsulluq xidməti martın 13-ə qədər işləməyəcək

    Xarici siyasət
    16:54
    Foto

    NDU nəzdində Gimnaziyanın komandası "Sabahın alimləri" müsabiqəsində I yerin qalibi olub

    Elm və təhsil
    16:46

    "Qaradağ Şüşə Zavodu" yenidən özəlləşdirməyə çıxarılır

    Biznes
    16:45

    Starmer Bəhreynin müdafiəsi üçün dörd qırıcının yerləşdirilməsini təklif edib

    Digər ölkələr
    16:41

    İranın Naxçıvana dron hücumundan sonra Azərbaycanla həmrəy olan ölkə və təşkilatlara təşəkkür edilib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti