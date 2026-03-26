    Аббас Арагчи поблагодарил Азербайджан за помощь иранским паломникам

    Внешняя политика
    • 26 марта, 2026
    • 11:35
    Аббас Арагчи поблагодарил Азербайджан за помощь иранским паломникам

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи поблагодарил Азербайджан, а также ряд стран за помощь иранским паломникам, оказавшимся за рубежом после начала войны на Ближнем Востоке.

    Как передает Report со ссылкой на Türkiye Today, об этом он заявил государственному телевидению Ирана.

    Арагчи, в частности, поблагодарил Турцию, Азербайджан, Армению, Афганистан и Саудовскую Аравию "за помощь иранским паломникам, оказавшимся за границей во время конфликта с США и Израилем".

    Напомним, что США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по ряду городов. В ответ Иран выпустил ракеты по территории Израиля, а также атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.

    Abbas Əraqçi İran zəvvarlarına yardıma görə Azərbaycana təşəkkür edib
