Аббас Аббасов: Конференция призвана показать реальные масштабы насилия в отношении сикхов

Сегодняшняя конференция, а также сопровождающая ее выставка, исторические материалы и свидетельские показания наглядно продемонстрируют массовые убийства, нарушения прав человека и жестокое обращение, с которыми на протяжении многих лет сталкивались сикхи.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Бакинской инициативной группы (БИГ) Аббас Аббасов, выступая на международной конференции в Баку на тему: "Расизм и насилие в отношении сикхов и других национальных меньшинств в Индии: современные реалии".

Он подчеркнул, что мероприятие направлено на обсуждение болезненной и часто остающейся без должного внимания проблемы - продолжающегося насилия против сикхов в Индии. По его словам, конференция стала не просто площадкой для академических дискуссий, а пространством для открытого диалога, осмысления происходящего и требования отчетности. В рамках форума рассматриваются исторические предпосылки дискриминации сикхов и их многолетняя борьба за справедливость.

Аббасов также отметил, что одной из ключевых задач БИГ сегодня является создание агентства, которое будет заниматься вопросами устранения колониализма.

"За последние два года мы провели более 35 совместных конференций по всему миру, объединив политических лидеров, ученых, юристов, представителей движений за независимость, гражданского общества и специальных докладчиков ООН. Мы установили прочное сотрудничество с более чем 20 странами и заморскими территориями, выстроили партнерские отношения с 25 международными организациями и институтами, подготовили свыше 30 отчетов, издали четыре книги и представили в ООН ряд альтернативных докладов по политике", - добавил он.