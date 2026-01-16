Abbas Abbasov: Bugünkü konfrans zikhlərin üzləşdiyi qətliamları, vəhşilikləri göstərəcək
- 16 yanvar, 2026
- 10:01
Bugünkü konfrans, görülən işlər - sərgi, tarixi faktlar və şahid ifadələri zikhlərin üzləşdiyi qətliamları, insan hüquqlarının pozulmasını və vəhşilikləri göstərəcək.
"Report" xəbər verir ki, bunu Bakı Təşəbbüs Qrupunun (BTQ) icraçı direktoru Abbas Abbasov yanvarın 16-da Bakıda "Hindistanda zikhlərə və digər milli azlıqlara qarşı irqçilik və zorakılıq: mövcud reallıqlar" mövzusunda keçirilən beynəlxalq konfransda deyib.
O qeyd edib ki, bu gün burada ağrılı, təcili və çox zaman diqqətdən kənarda qalan bir məsələ - Hindistanda zikhlərə qarşı davam edən zorakılıq haqqında danışmaq üçün toplaşılıb:
"Bu konfrans təkcə akademik müzakirə və ya simvolik bir tədbir deyil. Bu, dürüst şəkildə danışmaq, düşünmək və hesabat tələb etmək üçün yaradılmış bir platformadır. Konfrans çərçivəsində biz zikhlərə qarşı ayrı-seçkiliyin tarixi fonunu və onların ədalətə nail olmaq uğrunda apardıqları uzunmüddətli mübarizəni nəzərdən keçirəcəyik. Bu gün görülən işlər - sərgi, tarixi faktlar və şahid ifadələri zikhlərin üzləşdiyi qətliamları, insan hüquqlarının pozulmasını və vəhşilikləri bizə göstərəcək".
A.Abbasov əlavə edib ki, hazırda BTQ-nin əsas vəzifəsi torpaq üzərində mənfəət əldə edən qrup olma isteriyasına söykənən müstəmləkəçiliyin aradan qaldırılmasına aid bir agentliyin yaradılmasıdır:
"Son iki il ərzində biz dünya üzrə 35-dən artıq birgə konfrans təşkil etmişik. Bu tədbirlər müxtəlif ölkələrdən siyasi liderləri, akademikləri, hüquq üzrə ekspertləri, müstəqillik hərəkatlarının nümayəndələrini, vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarını və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının xüsusi məruzəçilərini bir araya gətirib. Biz 20-dən çox ölkə və dənizaşırı ərazilərlə güclü əməkdaşlıq əlaqələri qurmuşuq. BTQ 25-dən artıq təşkilat və beynəlxalq institutla möhkəm tərəfdaşlıqlar formalaşdırıb, 30-dan çox hesabat və dörd kitab nəşr edib, həmçinin Birləşmiş Millətlər Təşkilatına siyasət üzrə bir neçə alternativ hesabat təqdim edib".