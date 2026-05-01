Аббас Аббасов: БИГ провела свыше 35 международных мероприятий

Бакинская инициативная группа (БИГ) с начала своей деятельности провела более 35 международных мероприятий.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор БИГ Аббас Аббасов на международном форуме "Усиление роли молодежи в постколониальный период" в Баку.

"Начиная с 2023 года, мы успешно реализовали свыше 35 международных мероприятий, посвященных последствиям колониальной и неоколониальной политики, правовым аспектам, защите прав человека и правам коренных народов и этнических меньшинств", - отметил он.

По словам Аббасова, с 2024 года БИГ также выполняет функцию аналитического центра (think tank).

"В рамках этой деятельности мы опубликовали три книги и подготовили свыше 40 отчетов. Кроме того, нами были разработаны и представлены авторитетные доклады для международных организаций и профильных институтов", - добавил он.

Исполнительный директор также подчеркнул, что БИГ наладила сотрудничество более чем с 9 зарубежными территориями, до сих пор сталкивающимися с проявлениями колониализма, а также с более чем 15 странами, пострадавшими от неоколониальной политики.