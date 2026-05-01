    Abbas Abbasov: Bakı Təşəbbüs Qrupu 35-dən çox beynəlxalq tədbir keçirib

    Xarici siyasət
    • 01 may, 2026
    • 10:21
    Abbas Abbasov: Bakı Təşəbbüs Qrupu 35-dən çox beynəlxalq tədbir keçirib

    Bakı Təşəbbüs Qrupu (BTQ) fəaliyyətə başladığı vaxtdan 35-dən çox beynəlxalq tədbir keçirib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu BTQ-in icraçı direktoru Abbas Abbasov Bakıda keçirilən "Postkolonial dövrdə gənclərin rolunun gücləndirilməsi" mövzusunda beynəlxalq forumunda bildirib.

    "Biz 2023-cü ildən etibarən kolonial və neokolonial siyasətin nəticələrinə, hüquqi aspektlərə, insan hüquqlarının müdafiəsinə, yerli xalqların və etnik azlıqların hüquqlarına həsr olunmuş 35-dən çox beynəlxalq tədbirə uğurla təşkilatçılıq etmişik", - o qeyd edib.

    A.Abbasovun sözlərinə görə, BTQ 2024-cü ildən beyin mərkəzi (think tank) funksiyasını da yerinə yetirir.

    "Bu fəaliyyət çərçivəsində biz üç kitab nəşr etmişik və 40-dan çox hesabat hazırlamışıq. Bundan başqa, beynəlxalq təşkilatlar və müvafq institutlar üçün nüfuzlu məruzələr hazırlayıb təqdim etmişik", - o əlavə edib.

    İcraçı direktor həmçinin vurğulayıb ki, BTQ indiyədək müstəmləkəçilik təzahürləri ilə üzləşən 9-dan çox xarici ərazi, eləcə də neomüstəmləkə siyasətindən zərər görmüş 15-dən çox ölkə ilə əməkdaşlıq qurub.

    Bakı Təşəbbüs Qrupu Abbas Abbasov
    Аббас Аббасов: БИГ провела свыше 35 международных мероприятий
    Executive Director Abbas Abbasov: Baku Initiative Group held over 35 events

