Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Аббас Аббасов: БИГ достиг успехов в защите прав коренных народов в мире

    Внешняя политика
    • 16 января, 2026
    • 13:11
    Аббас Аббасов: БИГ достиг успехов в защите прав коренных народов в мире

    Бакинская инициативная группа (БИГ) намерена продолжить проведение международных мероприятий, направленных на защиту прав национальных меньшинств в разных странах мира.

    Как сообщает Report, об этом журналистам заявил исполнительный директор БИГ Аббас Аббасов на полях международной конференции, посвященной репрессивной политике индийского правительства в отношении национальных меньшинств в Индии.

    "Сегодня мы проводим конференцию, посвященную результатам дискриминационной политики в отношении этнических меньшинств - одному из ключевых направлений работы нашей организации. Сегодняшняя конференция посвящена преступлениям против сикхов и других национальных меньшинств, а также насилию в Индии. В ней участвуют авторитетные представители секретариатов, руководители мозговых центров, юристы и эксперты из США, Великобритании и Канады", - отметил Аббасов.

    По его мнению, насилие и дискриминационная политика правительства Индии должны быть доведены до внимания мирового сообщества, а международные организации обязаны дать на это справедливый ответ.

    "Мы, как международная неправительственная организация, планируем внести эту тему в повестку дня ООН и других международных институтов", - подчеркнул он.

    Аббасов отметил, что Бакинская инициативная группа продолжает работу по защите прав коренных народов и этнических меньшинств, разоблачая колониальную и неоколониальную политику в разных странах.

    "Мы уже достигли определенных успехов в защите прав коренных народов, например, в Новой Каледонии и других заморских территориях", - добавил он.

    БИГ Борьба с неоколониализмом Аббас Аббасов Индия сикхи
    Abbas Abbasov: BTQ yerli xalqların hüquqlarının müdafiəsində uğurlar əldə edib

    Последние новости

    13:28

    Первый "линкор Трампа" может обойтись США в $22 млрд

    Другие страны
    13:11

    Аббас Аббасов: БИГ достиг успехов в защите прав коренных народов в мире

    Внешняя политика
    13:09

    Ранвир Сингх: В Индии целенаправленно разрушают сикхскую идентичность

    Внешняя политика
    13:07

    СМИ: Фон дер Ляйен и Трамп планирует обсудить Украину в Давосе

    Другие страны
    13:07

    Представители частного сектора, академкругов и исследователи приглашены на WUF13

    Инфраструктура
    13:03

    Президент Чехии прибыл в Киев

    Другие страны
    13:01

    Дохинский показ мод отложен до весны из-за ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке

    Другие страны
    12:57

    TikTok внедряет новую технологию определения возраста для Европы

    ИКТ
    12:54
    Фото

    В Баку представили электронную книгу о Западном Азербайджане

    Наука и образование
    Лента новостей