Аббас Аббасов: БИГ достиг успехов в защите прав коренных народов в мире

Бакинская инициативная группа (БИГ) намерена продолжить проведение международных мероприятий, направленных на защиту прав национальных меньшинств в разных странах мира.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил исполнительный директор БИГ Аббас Аббасов на полях международной конференции, посвященной репрессивной политике индийского правительства в отношении национальных меньшинств в Индии.

"Сегодня мы проводим конференцию, посвященную результатам дискриминационной политики в отношении этнических меньшинств - одному из ключевых направлений работы нашей организации. Сегодняшняя конференция посвящена преступлениям против сикхов и других национальных меньшинств, а также насилию в Индии. В ней участвуют авторитетные представители секретариатов, руководители мозговых центров, юристы и эксперты из США, Великобритании и Канады", - отметил Аббасов.

По его мнению, насилие и дискриминационная политика правительства Индии должны быть доведены до внимания мирового сообщества, а международные организации обязаны дать на это справедливый ответ.

"Мы, как международная неправительственная организация, планируем внести эту тему в повестку дня ООН и других международных институтов", - подчеркнул он.

Аббасов отметил, что Бакинская инициативная группа продолжает работу по защите прав коренных народов и этнических меньшинств, разоблачая колониальную и неоколониальную политику в разных странах.

"Мы уже достигли определенных успехов в защите прав коренных народов, например, в Новой Каледонии и других заморских территориях", - добавил он.