    Abbas Abbasov: BTQ yerli xalqların hüquqlarının müdafiəsində uğurlar əldə edib

    Xarici siyasət
    • 16 yanvar, 2026
    • 13:18
    Abbas Abbasov: BTQ yerli xalqların hüquqlarının müdafiəsində uğurlar əldə edib

    Bakı Təşəbbüs Qrupu (BTQ) dünyanın müxtəlif ölkələrində milli azlıqların hüquqlarının müdafiəsinə yönəlmiş beynəlxalq tədbirlərin keçirilməsini davam etdirmək niyyətindədir.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə BTQ-in icraçı direktoru Abbas Abbasov Hindistan hökumətinin milli azlıqlara qarşı repressiv siyasətinə həsr olunmuş beynəlxalq konfrans çərçivəsində jurnalistlərə bildirib.

    "Bu gün biz təşkilatımızın əsas fəaliyyət istiqamətlərindən biri olan etnik azlıqlara qarşı diskriminasiya siyasətinin nəticələrinə həsr olunmuş konfrans keçiririk. Bugünkü konfrans zikhlərə və digər milli azlıqlara qarşı cinayətlərə, həmçinin Hindistanda zorakılığa həsr olunub. Konfransda ABŞ, Böyük Britaniya və Kanadadan olan nüfuzlu katiblik nümayəndələri, beyin mərkəzlərinin rəhbərləri, hüquqşünaslar və ekspertlər iştirak edirlər", - deyə A.Abbasov qeyd edib.

    Xəbər yenilənir

