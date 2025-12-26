12-я конференция ЕПС пройдет в Азербайджане в 2028 году

Азербайджан в 2028 году примет 12-ю конференцию Европейского политического сообщества (ЕПС).

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил на брифинге по итогам годам.

По его словам, между Азербайджаном и Евросоюзом наблюдается позитивная динамика сотрудничества, основанного на взаимном уважении.

"В настоящее время стороны работают над новым соглашением о партнерстве. Азербайджан является стратегическим партнером 10 стран Европы. 12-я конференция Европейского политического сообщества состоится в Азербайджане в 2028 году", - отметил министр.