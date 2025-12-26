Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    12-я конференция ЕПС пройдет в Азербайджане в 2028 году

    26 декабря, 2025
    Азербайджан в 2028 году примет 12-ю конференцию Европейского политического сообщества (ЕПС).

    Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил на брифинге по итогам годам.

    По его словам, между Азербайджаном и Евросоюзом наблюдается позитивная динамика сотрудничества, основанного на взаимном уважении.

    "В настоящее время стороны работают над новым соглашением о партнерстве. Азербайджан является стратегическим партнером 10 стран Европы. 12-я конференция Европейского политического сообщества состоится в Азербайджане в 2028 году", - отметил министр.

    Джейхун Байрамов Европейский союз Саммит ЕПС
    Avropa Siyasi Birliyinin 12-ci konfransı 2028-ci ildə Azərbaycanda keçiriləcək
    Azerbaijan to host 12th conference of European Political Community in 2028

