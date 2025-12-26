İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü

    Avropa Siyasi Birliyinin 12-ci konfransı 2028-ci ildə Azərbaycanda keçiriləcək

    Xarici siyasət
    • 26 dekabr, 2025
    • 15:25
    Avropa Siyasi Birliyinin 12-ci konfransı 2028-ci ildə Azərbaycanda keçiriləcək

    Azərbaycan və Avropa İttifaqı (Aİ) arasında yeni saziş üzərində iş aparılır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov 2025-ci ilin yekunlarına dair hesabatı təqdim edərkən deyib.

    C.Bayramov qeyd edib ki, Azərbaycanla Aİ arasında qarşılıqlı hörmətə əsaslanan əməkdaşlıq istiqamətində müsbət dinamika müşahidə olunub:

    "Hazırda yeni saziş üzrə iş aparılır. Azərbaycan Avropanın 10 ölkəsi ilə strateji tərəfdaşdır. Avropa Siyasi Birliyinin 12-ci konfransı 2028-ci ildə Azərbaycanda keçiriləcək".

    Ceyhun Bayramov Xarici İşlər Nazirliyi Avropa İttifaqı Avropa Siyasi Birliyi
    12-я конференция ЕПС пройдет в Азербайджане в 2028 году

    Son xəbərlər

    15:48

    Bu il Azərbaycan Suriyaya 200 ton humanitar yardım göndərib - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    15:45

    Almaniya Ukraynaya növbəti dəfə hava hücumundan müdafiə kompleksini verib

    Digər ölkələr
    15:44

    XİN başçısı: Azərbaycan bu ildən bir sıra ölkələrin enerji layihələrində pay sahibi olub

    Xarici siyasət
    15:43

    Toğrul Rəhimov: "Milli Paralimpiya Komitəsi idmançıları hər zaman diqqətdə saxlayır"

    Fərdi
    15:33

    Dövlət Xidməti: İnformasiya təhlükəsizliyi üzrə risklər reyestri fundamental əhəmiyyətə malikdir

    İKT
    15:32

    XİN: Sülh sazişi üçün Ermənistan konstitusiyasının dəyişməsi və TRIPP üzrə öhdəliklərin icrası mütləqdir

    Xarici siyasət
    15:29

    Nazir: Bu il beynəlxalq təşkilatlarda irəli sürdüyümüz 14 namizədliyin hər birində qələbə əldə olunub

    Xarici siyasət
    15:27

    Azərbaycan bu il bir sıra beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlığı genişləndirib

    Xarici siyasət
    15:25

    Avropa Siyasi Birliyinin 12-ci konfransı 2028-ci ildə Azərbaycanda keçiriləcək

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti