Avropa Siyasi Birliyinin 12-ci konfransı 2028-ci ildə Azərbaycanda keçiriləcək
Xarici siyasət
- 26 dekabr, 2025
- 15:25
Azərbaycan və Avropa İttifaqı (Aİ) arasında yeni saziş üzərində iş aparılır.
"Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov 2025-ci ilin yekunlarına dair hesabatı təqdim edərkən deyib.
C.Bayramov qeyd edib ki, Azərbaycanla Aİ arasında qarşılıqlı hörmətə əsaslanan əməkdaşlıq istiqamətində müsbət dinamika müşahidə olunub:
"Hazırda yeni saziş üzrə iş aparılır. Azərbaycan Avropanın 10 ölkəsi ilə strateji tərəfdaşdır. Avropa Siyasi Birliyinin 12-ci konfransı 2028-ci ildə Azərbaycanda keçiriləcək".
Son xəbərlər
15:48
Bu il Azərbaycan Suriyaya 200 ton humanitar yardım göndərib - YENİLƏNİBXarici siyasət
15:45
Almaniya Ukraynaya növbəti dəfə hava hücumundan müdafiə kompleksini veribDigər ölkələr
15:44
XİN başçısı: Azərbaycan bu ildən bir sıra ölkələrin enerji layihələrində pay sahibi olubXarici siyasət
15:43
Toğrul Rəhimov: "Milli Paralimpiya Komitəsi idmançıları hər zaman diqqətdə saxlayır"Fərdi
15:33
Dövlət Xidməti: İnformasiya təhlükəsizliyi üzrə risklər reyestri fundamental əhəmiyyətə malikdirİKT
15:32
XİN: Sülh sazişi üçün Ermənistan konstitusiyasının dəyişməsi və TRIPP üzrə öhdəliklərin icrası mütləqdirXarici siyasət
15:29
Nazir: Bu il beynəlxalq təşkilatlarda irəli sürdüyümüz 14 namizədliyin hər birində qələbə əldə olunubXarici siyasət
15:27
Azərbaycan bu il bir sıra beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlığı genişləndiribXarici siyasət
15:25