Жертвами взрыва на предприятии в Копейске стали 23 человека

Жертвами взрыва на предприятии в Копейске Челябинской области стали 23 человека.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили местные власти.

Сообщается, что найдены 16 тел, останки еще 7 погибших предстоит идентифицировать.

Аварийно-спасательные работы завершены.

По факту взрыва, который произошел вечером 22 октября на заводе "Пластмасс", СК РФ возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности (ч. 3 ст. 217 УК). В региональном правительстве исключили версию, согласно которой причиной взрыва стал удар дрона.