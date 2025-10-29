Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет

    Жертвами взрыва на предприятии в Копейске стали 23 человека

    В регионе
    • 29 октября, 2025
    • 16:35
    Жертвами взрыва на предприятии в Копейске стали 23 человека

    Жертвами взрыва на предприятии в Копейске Челябинской области стали 23 человека.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили местные власти.

    Сообщается, что найдены 16 тел, останки еще 7 погибших предстоит идентифицировать.

    Аварийно-спасательные работы завершены.

    По факту взрыва, который произошел вечером 22 октября на заводе "Пластмасс", СК РФ возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности (ч. 3 ст. 217 УК). В региональном правительстве исключили версию, согласно которой причиной взрыва стал удар дрона.

    Челябинская область Россия взрыв
    Rusiyada baş verən partlayışda ölənlərin sayı 23-ə çatıb

    Последние новости

    17:30

    Новые жилые комплексы в Джебраиле будут соответствовать современным стандартам

    Внутренняя политика
    17:27

    Посольство: Ведутся переговоры относительно задержанного в Черногории гражданина Азербайджана

    Внешняя политика
    17:24

    Генпрокуратура: Элтон Мамедов вернул в госбюджет 3 млн манатов

    Внутренняя политика
    17:24

    Самир Шарифов рассказал о ходе реализации проекта создания агрогородка в Агдаме

    АПК
    17:09

    Джон Алдердайс: Существует потенциал для сделок UKEF в транспортном секторе Азербайджана

    Инфраструктура
    17:06

    Пакистан получил первую в истории партию сырой нефти из США

    Другие страны
    17:04

    Вице-премьер: Минск заинтересован в новых логистических маршрутах Азербайджана

    Инфраструктура
    17:03

    Азербайджан выплатил за 9 месяцев свыше 5 млрд манат по гособлигациям

    Финансы
    16:56
    Фото

    Азербайджан и ОЭСР рассмотрели перспективы сотрудничества в сфере инвестиций и транспорта

    Бизнес
    Лента новостей