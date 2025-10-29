Жертвами взрыва на предприятии в Копейске стали 23 человека
Жертвами взрыва на предприятии в Копейске Челябинской области стали 23 человека.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили местные власти.
Сообщается, что найдены 16 тел, останки еще 7 погибших предстоит идентифицировать.
Аварийно-спасательные работы завершены.
По факту взрыва, который произошел вечером 22 октября на заводе "Пластмасс", СК РФ возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности (ч. 3 ст. 217 УК). В региональном правительстве исключили версию, согласно которой причиной взрыва стал удар дрона.
