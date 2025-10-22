СМИ: В Челябинске при взрыве на заводе погибли четыре человека

На заводе в городе Копейске в Челябинской области РФ произошел мощный взрыв.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, в результате инцидента погибли четыре человека.

"Произошел взрыв на одном из предприятий города Копейска. К сожалению, есть жертвы. Угрозы жителям города и гражданским объектам нет. В жилых домах микрорайона Чурилово выбило окна в квартирах", - сообщил в своем телеграм-канале губернатор области Алексей Текслер.

На место происшествия прибыли все оперативные службы, развернута работа штаба.

По данным ряда телеграм-каналов, взрыв произошел на заводе "Пластмасс". Предварительная причина - нарушение техники безопасности.