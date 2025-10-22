Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Центробанк форум "Шелковый путь"
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Центробанк форум "Шелковый путь"

    СМИ: В Челябинске при взрыве на заводе погибли четыре человека

    В регионе
    • 22 октября, 2025
    • 23:44
    СМИ: В Челябинске при взрыве на заводе погибли четыре человека

    На заводе в городе Копейске в Челябинской области РФ произошел мощный взрыв.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, в результате инцидента погибли четыре человека.

    "Произошел взрыв на одном из предприятий города Копейска. К сожалению, есть жертвы. Угрозы жителям города и гражданским объектам нет. В жилых домах микрорайона Чурилово выбило окна в квартирах", - сообщил в своем телеграм-канале губернатор области Алексей Текслер.

    На место происшествия прибыли все оперативные службы, развернута работа штаба.

    По данным ряда телеграм-каналов, взрыв произошел на заводе "Пластмасс". Предварительная причина - нарушение техники безопасности.

    Челябинская область Россия взрыв на заводе погибшие
    Çelyabinskdə zavodda partlayış baş verib, dörd nəfər həlak olub

    Последние новости

    23:48

    Гурбан Гурбанов: "Карабах" боролся до конца

    Футбол
    23:44

    СМИ: В Челябинске при взрыве на заводе погибли четыре человека

    В регионе
    23:38

    Минфин США: Скоро мы объявим об усилении санкций против России

    Другие
    23:34

    МИД Турции: Аннексия Западного берега Иордана противоречит международному праву

    В регионе
    23:28

    Британия перехватила российский корабль в своих водах

    Другие страны
    23:20

    WSJ: США разрешили Украине использовать дальнобойные ракеты

    Другие страны
    23:02

    Микаил Джаббаров поздравил успешно выступивших на ЧМ азербайджанских борцов

    Индивидуальные
    22:58

    СМИ: Послы ЕС согласовали 19-й пакет санкций против России

    Другие страны
    22:52

    СМИ: При перестрелке в Ганновере ранены несколько человек

    Другие страны
    Лента новостей