СМИ: В Челябинске при взрыве на заводе погибли четыре человека
В регионе
- 22 октября, 2025
- 23:44
На заводе в городе Копейске в Челябинской области РФ произошел мощный взрыв.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, в результате инцидента погибли четыре человека.
"Произошел взрыв на одном из предприятий города Копейска. К сожалению, есть жертвы. Угрозы жителям города и гражданским объектам нет. В жилых домах микрорайона Чурилово выбило окна в квартирах", - сообщил в своем телеграм-канале губернатор области Алексей Текслер.
На место происшествия прибыли все оперативные службы, развернута работа штаба.
По данным ряда телеграм-каналов, взрыв произошел на заводе "Пластмасс". Предварительная причина - нарушение техники безопасности.
